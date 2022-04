Der Landkreis Dillingen inspiriert ihn zu Gedichten

Plus Erich Jäger aus Dillingen schreibt Gedichte. Seine Inspiration findet der Lyriker im Landkreis Dillingen. Das erste Buch brachte er in einem Wertinger Café zu Papier.

Worte sind seine Passion. Manchmal brütet er tagelang vor der leeren Seite, um den richtigen Ausdruck zu finden. Dann packt ihn die Inspiration und verführt ihn zu reimenden Zeilen. Erich Jäger, der ursprünglich aus Dillingen kommt und lange im Ausland gelebt hat, bringt seit Jahrzehnten mit Leidenschaft die Wortspiele aus seinem Kopf auf das Papier. Für seine Gedichte inspiriert den 66-Jährigen alles in seiner Umgebung. Das können die schönen Gladiolen auf dem Feld, die niederdrückenden, grauen Herbsttage oder das Treiben im Kaffeehaus sein. Besonders beeinflussen ihn die Natur und seine Spaziergänge im Landkreis Dillingen.