Der Landkreis Dillingen trauert um Erich Pawlu

Erich Pawlu, der (dienst)älteste Mitarbeiter unserer Zeitung, ist in der Nacht zum Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Dillinger hat seit fast sechs Jahrzehnten die Donau-Zeitung mit seinen Beiträgen bereichert und das Kulturleben im Landkreis geprägt.

Plus Der Autor aus Dillingen, der das Kulturleben in der Region geprägt hat, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Erich Pawlu brachte es auf mehr als 24.000 Veröffentlichungen - und verfolgte noch ein Ziel.

Von Berthold Veh

Am Mittwoch der vergangenen Woche um 17 Uhr hat Erich Pawlu seine Montagsglosse an unsere Redaktion geschickt. Wie immer rechtzeitig. Denn der Dillinger Schriftsteller galt als "Mister Zuverlässig". Der Freie Mitarbeiter der Donau-Zeitung führte mit einer Excel-Tabelle Buch über seine Publikationen. Im Herbst des Jahres 2020 hatte er im Stillen die unglaubliche Zahl von 24.000 Veröffentlichungen gefeiert. Die Marke von 25.000 hatte der Autor fest vor Augen. Ob er dieses Ziel erreicht hat, wissen wir nicht. Erich Pawlu ist in der Nacht zum Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Literaturexperte, der das kulturelle Leben im Landkreis Dillingen geprägt hat, schlief friedlich ein, teilt sein Sohn Christian Pawlu mit.

