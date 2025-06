Der Landkreis Dillingen schwitzt und feiert

Was für ein Sommerwochenende! Über die 30-Grad-Marke sind die Temperaturen am Samstag und Sonntag gestiegen. Da kam ein schattiges Plätzchen wie beim Parkfest der Stadtkapelle Lauingen im Luitpoldhain gerade recht.

Bürgermeisterin Katja Müller zapft das erste Fass Bier beim Parkfest an

Nach einem Umzug zapfte Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, assistiert vom Stadtkapellen-Vorsitzenden Thomas Schadl, mit drei kräftigen Schlägen das erste Fass Bier an. Unterstützung erhielt sie vom Landtagsabgeordneten Manuel Knoll, der sich ebenfalls unter die Gäste mischte.

Ein heißes Feierwochenende im Landkreis Dillingen

Nicht nur im Luitpoldhain feierten am Samstag und Sonntag jeweils Hunderte von Besuchern und Besucherinnen. Überall im Landkreis Dillingen gab es an diesem heißen Feierwochenende Feste – vom Countryfest in Fultenbach über die Hawaii-Party in Eppisburg bis zum Gartenfest in Blindheim.

Icon Vergrößern Überragende Stimmung beim Countryfest in Fultenbach: Die Band Why Not heizte den Line-Dancern ein. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Überragende Stimmung beim Countryfest in Fultenbach: Die Band Why Not heizte den Line-Dancern ein. Foto: Karl Aumiller

Überragend war die Stimmung am Samstagabend auf dem Gelände des TSV Ellerbach in Fultenbach. „It's Countrytime“ hieß es auf dem Aschberg. Und die Band „Why Not“ heizte den Gästen richtig ein. Klar, dass die Line-Dancer beim Countryfest voll in Fahrt kamen. Das Spektakel fand anlässlich des Bearpaw-Cups statt. Innerhalb von zwei Tagen waren alle 200 Startplätze für das Bogenturnier vergeben. Im Waldgebiet um Ellerbach wurde hierfür ein Parcours mit 3-D-Tieren aufgebaut.

Icon Vergrößern Heiter war die Stimmung beim Gartenfest des Musikvereins Donuauklang in Blindheim. Foto: Berthold Veh Icon Schließen Schließen Heiter war die Stimmung beim Gartenfest des Musikvereins Donuauklang in Blindheim. Foto: Berthold Veh

Einen Ansturm hat am Wochenende auch das Gartenfest des Musikvereins Donauklang in Blindheim erlebt. Im Innenhof bei der Remise feierten Scharen von Besuchern und Besucherinnen am Samstagabend in einer lauen Sommernacht. Das Trio Heartlight – Gerd Pecher, Anna-Verena Bittner und Siggi Traub – spielte zeitlose Klassiker der Rock- und Popgeschichte der vergangenen 40 Jahre. Dies animierte bei Einbruch der Dunkelheit viele Gäste zum Tanzen. Am Sonntag bot der Musikverein Donautaler Fristingen-Kicklingen zünftige Blasmusik, am Nachmittag spielten die Jugendkapelle und Stammkapelle des Musikvereins Donauklang auf.

Icon Vergrößern Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zapfte mit drei kräftigen Schlägen das erste Fass Bier beim Parkfest im Luitpoldhain an. Foto: Andre Kiener Icon Schließen Schließen Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zapfte mit drei kräftigen Schlägen das erste Fass Bier beim Parkfest im Luitpoldhain an. Foto: Andre Kiener