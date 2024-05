Dillingen

18:00 Uhr

Der Letzte seiner Art: Unterwegs mit einem Mühlenbauer aus Dillingen

Wolfgang Strakosch ist der letzte historische Mühlenbauer in Deutschland. An Aufhören denkt er noch lange nicht.

Von Michael Stelzl

Entlang des Klosterbachs am Stadtrand von Höchstädt liegt die Galgenmühle. Wolfgang Strakosch sieht mit fachkundigem Blick in das Mühlhäuschen. Gemeinsam mit Besitzer Tobias Hillenbrand, der den Hof im Januar 2023 gekauft hat und hier nun mit seiner Familie lebt, misst er ein paar Einzelteile aus. Die beiden werden die alte Mühle restaurieren. Etwa fünf Meter Durchmesser wird allein das Mühlrad haben. Ein großes Unterfangen.

Wolfgang Strakosch ist historischer Mühlbauer. Der Letzte in Deutschland, wie er sagt. "Nur ich bin noch in der Lage, einen Mühlstein von Hand zu schlagen", erklärt er. Den Beruf übt er seit mehr als 40 Jahren aus. Gelernt hat er ihn von mehreren Mühlbauern in dritter Generation. Drei Jahre lang hatte er so viele Aufträge, dass er die Tätigkeit hauptberuflich ausüben konnte. "Sonst immer neben der Arbeit und in der Freizeit", erzählt der gelernte Müller und Landwirt. Zudem war er lange in der Sozialpädagogik aktiv, das Studium hat er mit einem Diplom abgeschlossen. Der Mühlenbau ist jedoch eine Konstante in seinem Leben, der gebürtige Dillinger kennt jede Mühle im Landkreis und weit darüber hinaus. An vielen davon hat er selbst gearbeitet.

