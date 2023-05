Der nächste Schritt zum neuen Baugebiet in Hausen

Plus Im Westen des Dillinger Stadtteils sollen etwa 50 Bauplätze entstehen. Bis zum Jahr 2040 sind in der Kreisstadt 1000 Wohneinheiten nötig.

Im Dillinger Stadtteil Hausen sollen etwa 50 neue Bauplätze entstehen. Der Stadtrat hat nun in seiner jüngsten Sitzung einen weiteren Schritt dazu gemacht. Nach der zweiten Änderung des Bebauungsplans "Wittislinger Straße" waren vier Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange und zwei Einwendungen von Anliegern eingegangen.

Die Regierung von Schwaben etwa forderte beispielsweise, Wohnraum im Innenbereich und nicht auf der grünen Wiese zu schaffen. Stadtentwicklungs-Abteilungsleiter Christoph Röger verwies auf die Bemühungen der Stadt, Baulücken in der Innenstadt zu schließen und Leerstände zu beseitigen. Dazu hatte es eine Umfrage bei Eigentümern von unbebauten Grundstücken und leer stehenden Häusern gegeben. Die Bereitschaft zum Verkauf hatte sich aber in Grenzen gehalten. Dillingen müsse deshalb weiter neues Bauland ausweisen, erläuterte Röger.