Dillingen

12:55 Uhr

Der neue Dillinger Bio-Supermarkt zieht die Blicke auf sich

Ein Farbtupfer in Dillingen: Der neue Bio-Supermarkt auf dem einstigen Postgelände in der Klemens-Mengele-Straße hat eine dunkelrote Fassade..

Plus Die Arbeiten an dem neuen Bio-Supermarkt in Dillingen laufen auf Hochtouren. Der Eröffnungstermin zeichnet sich ab.

Von Berthold Veh

Die Farbe zieht bereits jetzt die Blicke auf sich: Auf dem einstigen Postgelände an der Klemens-Mengele-Straße in Dillingen leuchtet die Fassade des neuen Bio-Supermarkts in Dunkelrot. Projektentwickler Hannes Geierhos ist sichtlich zufrieden. "Das schaut doch gut aus", sagt der Höchstädter. Mit dem grünen Logo von "Denns Biomarkt" werde das einen schönen Kontrast geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen