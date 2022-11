Dillingen

12:00 Uhr

Der Quiz-Champion Christoph Paninka hat in Dillingen viel vor

Plus Bona-Lehrer Christoph Paninka zählt zu den besten Quizzern Deutschlands. Mit seinem Auftritt bei "Wer wird Millionär" wurde er bundesweit bekannt.

Von Berthold Veh

Christoph Paninkas Karriere als Quizspieler beginnt bereits in der Grundschule in Asbach-Bäumenheim. Dort veranstaltet Pfarrer Alois Tentschert einmal im Monat im Religionsunterricht ein Ratespiel. "Da habe ich gleich das erste Quiz gewonnen", erinnert sich Paninka, der inzwischen selbst Lehrer ist und am Bonaventura-Gymnasium in Dillingen Deutsch und Geschichte unterrichtet. Der heute 53-Jährige kann damals die Frage nach dem Attribut des heiligen Andreas beantworten – das X-Kreuz. Als der achtjährige Bub beim zweiten Quiz ebenfalls vorn liegt, bindet ihn der Pfarrer als Fragesteller mit ein.

