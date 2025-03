Der Termin für das Dillikat-Festival in Dillingen steht

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung haben die Mitglieder des Vereins Dillikat die Termine für ihre Veranstaltungen festgelegt. So findet die Stadtmauerserenade am Donnerstag, 10. Juli, im Colleggarten in Dillingen statt.

Und auch der Termin für das Dillikat-Festival steht. Es geht am Sonntag, 31. August, im Taxispark über die Bühne. Zum achten Mal findet somit das Festival am letzten Sonntag im August statt. Das Musikprogramm steht und ist laut Pressemitteilung gespickt mit außergewöhnlichen Acts. Wie gewohnt werden wieder viele kulinarische Stände Gaumenfreuden der besonderen Art anbieten.

Im Juli soll es an der Stadtmauer wieder ein Weinfest geben

Auch das kleine, charmante Weinfest an der Stadtmauer im Juli soll wieder zauberhaft werden. Der Verein Dillikat feiert heuer das zehnjährige Bestehen und will dabei mit vielen Jubiläumsüberraschungen aufwarten. (AZ)