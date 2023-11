Der Volkstrauertag ist so aktuell wie lange nicht mehr

Auch in Dillingen und den Stadtteilen wurde der Volkstrauertag an diesem Sonntag begangen. Angesichts der vielen Konflikte weltweit, ist er so aktuell wie lange nicht mehr.

Vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bis zum Israel-Gaza-Krieg – auf der Welt gibt es gegenwärtig viele neue Konflikte. Deshalb war das Anliegen des Volkstrauertags, der am Wochenende auch in den Kommunen im Landkreis begangen wurde, so aktuell wie lange nicht mehr.

In Dillingen und allen Stadtteilen wurde bei insgesamt sieben Veranstaltungen der Toten von Krieg, Gewalt und Terrorismus gedacht. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Dillingen betonten Oberbürgermeister Frank Kunz und der Standortälteste der Bundeswehr, Oberstleutnant Stefan Holland, die Bedeutung dieses Tags und hoben in ihren Ansprachen den Wert des Friedens hervor. Die ökumenische Feierstunde in der Basilika wurde vom Gesangverein musikalisch begleitet.

Im Anschluss zog die Versammlung mit einem Ehrenzug der Bundeswehr sowie Fahnenabordnungen der Feuerwehr, der Schützen und des BRK, Vertreterinnen und Vertretern der Reservisten und des VdK zum Gedenkstein am Taxispark. Ausnahmsweise wurden die Kränze in diesem Jahr hier niedergelegt, da aktuell die Erneuerung des Areals an der St.-Wolfgangs-Kapelle voranschreitet. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Dillinger Stadtkapelle. Im kommenden Jahr findet die Kranzniederlegung dann wieder am gewohnten Ort am Ehrenmal in der Kapuzinerstraße statt. (AZ)