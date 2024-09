„Dillingen zieht an“ – und wie! Etwa 600 Personen ließen sich am Samstag inspirieren, den international gefeierten US-Amerikaner Cameron Carpenter in der Basilika St. Peter an der Orgel zu hören. Was dieser in seinem Konzert bot, darf getrost als bisheriger Höhepunkt in der Geschichte des Dillinger Orgelsommers bezeichnet werden.

René Brugger