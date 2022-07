Dillingen

Der Wertinger Rudolf Eser sorgt bei den Kreis-Feuerwehren für eine Überraschung

Plus Eser tritt bei der Kommandantenversammlung gegen Amtsinhaber Frank Schmidt an. Der Wertinger will der neue Kreisbrandrat werden. So ging die Wahl aus.

Von Horst von Weitershausen

Seit 18 Jahren sitzt Frank Schmidt auf dem Stuhl des Kreisbrandrats im Landkreis Dillingen. Bei der Kommandantenversammlung der Kreisfeuerwehren stellte er sich erneut zur Wahl für das höchste Feuerwehramt im Kreis. Dieses Mal war es aber kein Alleingang. Denn Rudolf Eser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wertingen, will auch gewählt werden. Die Reaktion von Schmidt: „Für mich ist das ein Zeichen von Demokratie, wenn sich noch Mitbewerber um dieses Amt zur Wahl stellen.“ Vorausgesetzt, er oder sie verfüge über die entsprechenden Qualifikationen, so Schmidt.

