Dillingen

17:30 Uhr

Deshalb schließt das Filmcenter Dillingen ab Montag

Plus Andreas Penthaler und Claudia Mayr schließen ihr Filmcenter. Zumindest vorübergehend. In den Sälen soll sich die kommenden Wochen einiges ändern. Und was ist mit dem Neubau?

Von Jonathan Mayer

Judith Wieser ist überglücklich. Sie ist großer Fan – von Filmen und vom Dillinger Kino. Deshalb hat die 47-Jährige jetzt auch drei ganz besondere neue Möbelstücke in ihrem Büro stehen: Kinosessel aus dem Dillinger Filmcenter. Ihrem „Stammkino“, wie sie es nennt. Die Sessel waren ein Geschenk ihrer Nichten und Neffen zu Weihnachten. Und mehr geht für die Dillingerin auch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen