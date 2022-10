Deshalb steht schon wieder ein Gerüst am Dillinger Rathaus

Einige Bürger und Bürgerinnen dürften sich wundern. Am Dillinger Rathaus steht erneut ein Gerüst. Das wiederaufgebaute Gebäude wurde doch erst eingeweiht.

Wer durch die Königstraße flaniert, könnte sich wundern. Am Dillinger Rathaus steht schon wieder ein Gerüst. Dabei wurde das nach dem Brand wiederaufgebaute Rathaus doch erst im Juli wieder eingeweiht. Aber warum braucht es jetzt schon wieder ein Gerüst?

Am "neuen Rathaus" in Dillingen beginnen Sanierungsarbeiten

Der städtische Pressesprecher Jan Koenen sorgt für Aufklärung. "Nun beginnen beim danebenliegenden Gebäudeteil weitere Sanierungsarbeiten", teilt Koenen mit. Das sogenannte neue Rathaus wurde 1630 als Palais eines adeligen Hofbeamten erbaut und 1872 zur Erweiterung des Rathauses von der Stadt gekauft. Hier soll, wie in der jüngsten Stadtratssitzung erläutert wurde, in den kommenden Monaten der Dachstuhl saniert werden. "In diesem Zuge wird auch die gesamte Fassade des denkmalgeschützten Hauses hergerichtet", informiert Koenen.

Das Dillinger Rathaus trägt Trauerbeflaggung

Mitarbeiter haben am Freitag damit begonnen, das Gerüst aufzustellen. Aus Anlass des Trauerstaatsakts für die verstorbene Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist das Rathaus mit Trauerbeflaggung versehen.

Das "alte Rathaus" nebenan war am 26. Juli 2017 ausgebrannt. Fünf Jahre lang wurde der beim Brand beschädigte Teil des Dillinger Rathauses saniert. Hierbei handelte es sich um das von der Königstraße aus gesehen linke Gebäude, das um das Jahr 1500 errichtet worden ist. Im Sommer hatten Oberbürgermeister Frank Kunz und Stadtbaumeister Günter Urban die Räumlichkeiten und dabei unter anderem den großen Sitzungssaal mit seiner neuen Medienausstattung der Öffentlichkeit präsentiert. (mit AZ)

Lesen Sie dazu auch