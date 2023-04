Dillingen

18:00 Uhr

Detektivgeschichten aus Dillingen: Marcus Bernard Hartmann liest

Plus Der Autor Marcus Bernard Hartmann stellt im Goldenen Saal seinen neuen Roman vor. Eine spannende Suche nach den Überresten des Kardinals.

Der Goldene Saal in Dillingen war gut gefüllt, als Marcus Bernard Hartmann seinen neuen Dillingen-Roman "Die Gebeine des Truchsess" vorstellte. Es ist der zweite Fall des Detektivs Malthus Horatio, den Hartmann sein literarisches Dillingen entdecken lässt. Es ist vor etwa drei Jahren entstanden – also mitten in der Pandemie.

Die Lesung begann mit einer Begrüßung von Brigitte Schöllhorn. Diese vertrat mit der Stadtbücherei Dillingen den Veranstalter derselbigen. Darauf las Hartmann aus seinem Buch. Dieses spielt im Umkreis der Königsstraße und widmet sich dem Verbleib der Gebeine des Otto Truchsess von Waldburg, einem Mann, der sich um die Stadtgeschichte von Dillingen sehr verdient gemacht hat.

