Dillingen

vor 11 Min.

Deutscher Werberat beanstandet Hotpants-Reklame: Das sagt die Dillinger Firma

Plus Ein Dillinger Recyclingbetrieb wirbt auf einem Kipper mit einem Bild einer leicht bekleideten Dame von hinten. Nach einer Beschwerde äußert sich jetzt der Deutsche Werberat.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die Hotpants-Werbung eines Dillinger Recycling-Unternehmens zieht größere Kreise. Inzwischen hat sich der Deutsche Werberat, die selbst disziplinäre Einrichtung der Werbewirtschaft in Deutschland, mit dem Fall befasst. In der Geschäftsstelle war eine Beschwerde von DGB-Frauen aus Bayern über die Werbung der Firma eingegangen.

Das „Bild des Anstoßes“ ist auf der Rückseite eines Kippers zu sehen, mit dem Schutt, Kies, Sand transportiert werden. Dort ist eine leicht bekleidete Frau in Hotpants abgebildet, die sich mit der rechten Hand die Hose hochzieht und ein Herztattoo auf der Pobacke präsentiert. In der linken Hand hält sie einen Schraubenschlüssel. Daneben prangt der Schriftzug eines Dillinger Recyclingunternehmens. Das Foto vom Kipper hatte ein Leser gemacht und unserer Redaktion geschickt. Mit dem Kommentar: „Unglaublich, dass es so was heute noch gibt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

