Dialektkünstler Heinrich del Core nimmt das Publikum mit in sein Leben

Plus Kabarettist Heinrich del Core und seine sympathischen "Verbalrülpser" begeistern das Dillinger Publikum. Dabei stimmen nicht nur die Pointen, sondern auch die Sprache.

Kaum jemand schafft es, den schwäbischen Dialekt in so positivem Licht erscheinen zu lassen wie Kabarettist Heinrich del Core. Am Mittwoch begeisterte der Sprachkünstler mit schwäbisch-italienischen Wurzeln ("Mein Vater isch Italiener, meine Mutter ein Rottweiler") die Besucherinnen und Besucher im nahezu voll besetzten Stadtsaal in Dillingen und sorgte mit seinem Programm "Glück g'habt" für einen überaus vergnüglichen Abend.

Der Auftritt sollte schon im Herbst 2020 in Dillingen stattfinden

Das Publikum nahm ihm die große Freude über das endliche Stattfinden des bereits im Herbst 2020 geplanten Kabarettabends in Dillingen gänzlich ab. Mit seiner sympathisch-authentischen Art erreichte er die Zuhörerinnen und Zuhörer vom ersten Moment an und hielt sie – inklusive Pause – volle drei Stunden bei der Stange und am Lachen. Sein Erfolgsrezept: die eigene Herkunft auf die Schippe nehmen und bei den Zuschauerinnen und Zuschauerinnen jede Menge Identifikation schaffen, indem er viele Situationen des alltäglichen Lebens nachzeichnet und mit pointierter Komik versieht. Hier erkennt sich jeder irgendwann wieder.

Der Comedian spart dabei nicht an politisch unkorrekten Gender-Klischees: Auf der einen Seite die Frau, die – wenig vertraut mit moderner Technik – für das Kochen zuständig ist und dabei an den vegan-glutenfreien Sonderwünschen der Kinder zu verzweifeln droht. Auf der anderen Seite der Mann, der nicht weiß, "dass Porree Lauch isch" und für den der Gang zum Supermarkt regelmäßig zum Horrorszenario wird.

Publikum in Dillingen fühlt sich nah dran am Leben des Künstlers

Del Core erreicht seine Fans, weil alle seine Erzählungen diese ganz persönliche Note haben. Ob seine sehr spezielle Saunabegegnung ("da schaut die mir aufs Schnäpperle und sagt: jetzt erkenn ich Sie"), Urlaubserlebnisse mit seiner Frau und den drei Kindern oder das Geständnis seiner "Verbalrülpser" bei der Verkehrskontrolle durch die Stuttgarter Polizei: "Kennen Sie des au, des kommt aus dir raus, und du denksch, naaa, des hasch jetzt net g'sagt". Das Publikum hat die ganze Zeit das Gefühl, ganz nah an Del Cores Leben dran zu sein und an all den vielen komischen Situationen teilhaben zu dürfen. "I ka bloß über des schwätza, des i selbscht erlebt hen" – und in beinahe alle Situationen kann der Zuhörer (und manchmal auch die Zuhörerin) sich nur allzu gut hineinfühlen. Sogar zur Darmspiegelung und all ihren pikanten Details nimmt Del Core sein Publikum mit und hat – dem lauten Lachen und dem tosenden Beifall zufolge – damit einen Nerv getroffen. Geteiltes Schicksal, Sie wissen schon …

"Glück g'habt!" hat Del Core offensichtlich schon in vielen Situationen seines Lebens. "Glück g'habt!" hat aber auch jeder, der mit Humor und Selbstironie auf die eigenen Schwächen und manch verzwickte Lebenslage blicken kann und ihr so doch auch etwas Gutes abgewinnen kann. Und so verhält es sich auch mit unserem schwäbischen Dialekt "Dillingen is so beautiful, isn't it?" würde der Engländer geziert sagen – Heinrich del Core hat aufgezeigt wie viel schöner und herzlicher es klingt, wenn man in schönstem schwäbisch ausrufen kann: "Dillingen isch halt so schea, woisch?".

