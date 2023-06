Die 1. Dillinger Quizmeisterschaft findet im Juli statt

Nach den ersten Quizabenden in der Kreisstadt organisiert Bona-Lehrer Christoph Paninka nun das nächste Event.

Christoph Paninka, Lehrer am Dillinger Bonaventura-Gymnasium, zählt zu den besten Quizspielern des Landes. Ende Februar hat der 54-Jährige das in Berlin erneut unter Beweis gestellt. Bei der Deutschen Quiz-Meisterschaft im Doppel landete der frühere Asbach-Bäumenheimer mit seinem Spielpartner Martin Ehrl ( München) auf dem zweiten Platz. Und das deutlich vor den Drittplatzierten, den Promis Sebastian Klussmann, genannt "Der Besserwisser", und Sebastian Jacoby, der den Titel "Der Quizgott" trägt.

In Dillingen hat der Pädagoge in den vergangenen Monaten bereits drei Quizabende in der Roggenkugel ausgerichtet. Inzwischen organisiert Paninka das nächste Event, die 1. Dillinger Quizmeisterschaft. Termin ist am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 20 Uhr im Saal der Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili. Saalöffnung ist um 13.30 Uhr, ab diesem Zeitpunkt sind die Akkreditierung und Sitzplatzwahl möglich. Es werden fünf Wettbewerbe (drei Einzel-, zwei Teamwettbewerbe) ausgetragen, danach werde es eine Gesamtwertung geben, sagt der Gymnasiallehrer. Der Sieger oder die Siegerin ist Dillinger Quizmeister oder Quizmeisterin, erläutert Paninka.

Christoph Paninka gehört zu den besten Quizspielern in Deutschland. Foto: Berthold Veh

"Man muss sich nicht qualifizieren", informiert der Bona-Lehrer. Alle Interessierten, die aus der Stadt und dem Landkreis Dillingen kommen und mindestens 16 Jahre alt sind, könnten mitmachen. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Für unter 25-Jährige, über 65-Jährige und Erwerbslose gebe es 50 Prozent Ermäßigung, sagt Paninka. Bis zum 18. Juni können sich Quizfans aus dem Landkreis Dillingen unter der Mailadresse QuizDLG@web.de anmelden (mit Vor- und Nachnamen).

Paninka sagt, er plane gegenwärtig mit etwa 50 Teilnehmenden. Sollte diese Zahl bis zum 18. Juni nicht erreicht sein, werde er auch Anmeldungen aus benachbarten Landkreisen annehmen. Der Lehrer hat inzwischen elf Sponsoren gewonnen. Die Preise (bis Platz 25 sowie Mittelplatzierter und Vorletzter) haben einen Gesamtwert von mehr als 750 Euro. (bv)

