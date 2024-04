Dillingen

vor 29 Min.

Die andere Seite des Volker Heißmann in der Christkönigskirche

Plus Der Kabarettist zeigt in der Dillinger Christkönigskirche eine unerwartet spirituelle Seite seiner selbst. Und er hat für die Zuhörer einen wichtigen Tipp.

Von Bernhard Joseph Probst

Volker Heißmann ist kein Unbekannter. Mit seinem Partner Martin Rassau ist er als Comedy-Duo Heissmann und Rassau landauf landab berühmt. Doch bei seinem Konzert in der Dillinger Christkönigskirche zeigte er sich von einer Seite, die man nicht von ihm erwartet hätte. Dort präsentierte er sein Kirchenkonzertprogramm “Introitus Interruptus”. In diesem Programm singt Heißmannn geistliche Lieder und reichert sie mit Anekdoten über sein religiöses Leben an, die er natürlich auf die typisch komödiantische Weise erzählt, die man von ihm kennt. Begleitet wird Heißmann dabei von dem Pavel Sandorf Quartett, das wie er selbst vor allem aus der Kultsendung „Fastnacht in Franken“ bekannt ist.

Die Musiker sind es auch, die das Konzert beginnen. Zu ihren schwebenden Klängen betritt Volker Heißmann die Bühne, worauf alle zusammen in eine schmissige Version des Gospelklassikers “Kum Ba Ya” übergehen. Der rennomierte Kabarettist erzählt, dass er der Kirche schon von Kindesbein an verbunden ist. Er, der in der evangelischen Kirche aufwuchs, wisse, wie viel Arbeit in einer Kirchengemeinde steckt. In der Kirche sei auch sein musikalisches Talent entdeckt worden. Bei bunten Abenden der evangelischen Jungschar dann seine Gabe, Menschen zum Lachen zu bringen. Wenn Heißmann singt, meint man immer noch den klassischen Chorjungen zu sehen – das gilt für seinen Gesang wie auch für die bewundernswerte Leidenschaft, mit der er seinem Fach begegnet. Bei seiner großen Popularität als Komiker übersieht man auch gerne, dass der Mann als Sänger ein absolutes Schwergewicht ist. Trotz abklingender Bronchitis klingt sein Gesang glasklar, voluminös und dynamisch vielseitig.

