Die Arbeitslosenquote im Kreis Dillingen sinkt auf zwei Prozent

Die Arbeitslosigkeit ist im Kreis Dillingen im April leicht gesunken. Gerade auf dem Ausbildungsmarkt gibt es noch fast 500 freie Stellen.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im April auf zwei Prozent; im März lag sie bei 2,1 Prozent und vor einem Jahr bei 2,6 Prozent. Derzeit sind 1.140 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 39 weniger als vor einem Monat und 313 weniger als vor einem Jahr. Das teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag mit.

Im April haben sich 413 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 159 aus einer Beschäftigung und 83 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 455 die Arbeitslosigkeit beenden, 185 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 78 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Von den 1.140 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 638 (minus 54 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 502 (plus 15 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Dillingen gemeldet.

„Insgesamt hat sich der Arbeitsmarkt in unserer Region nach der Corona-Krise wieder gut stabilisiert. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind zum jetzigen Zeitpunkt im Hinblick auf die Arbeitsmarktzahlen noch nicht erkennbar, jedoch zeichnen sich dämpfende Effekte ab. Wirtschaftliche Belastungen durch zurückgehende Exporte, Lieferkettenstörungen und Energiepreiserhöhungen bereiten vielen Unternehmen und auch Privatpersonen zunehmend Probleme“, berichtet Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth.

"Systemwechsel" beim Umgang mit den Ukraine-Flüchtlingen

Viele ukrainische Flüchtlinge sind inzwischen in der Region angekommen. Bisher erfolgte deren „Versorgung“ laut Pressemitteilung kommunal. Die Geldleistungen wurden auf Basis des Asylbewerberleistungsrechts von den Landkreisen ausgezahlt. Zum 1. Juni aber ist ein „Systemwechsel“ geplant. Auch wenn das Gesetz erst beschlossen werden muss, besteht laut Möritz der klare politische Wille, dass künftig die Jobcenter sowohl den Lebensunterhalt sichern, als auch die Integration in Arbeit und Ausbildung begleiten. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um etwa 30 bis 50 Prozent steigen wird.

„Für die Jobcenter ist das angesichts der sehr kurzen Vorlaufzeit eine Mammutaufgabe. Seit Mitte April wird in enger Abstimmung zwischen Jobcenter, Arbeitsagentur, Landratsamt und Netzwerkpartnern mit Hochdruck daran gearbeitet, eine möglichst reibungslose Umstellung und die rechtzeitige Auszahlung der Leistungen aus der Grundsicherung zum 1. Juni zu bewerkstelligen“, betont Möritz.

Kurzarbeit bleibt aktuell

Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist im April leicht gestiegen. Bis zum 27. April gingen elf neue Anzeigen für 148 Beschäftigte ein. Im Februar wurden sieben Anzeigen für 115 Beschäftigte eingereicht. „Unsicherheitsfaktoren sind weiterhin der Covid-Ausbruch in China und der Ukrainekrieg, welche negative Auswirkungen auf Lieferketten nach sich ziehen und damit in Folge auch wirtschaftliche Engpässe in den regionalen Unternehmen auftreten können“, führt der stellvertretende Agenturleiter zur aktuellen Situation aus.

Gemeldete Arbeitsstellen im Landkreis Dillingen

Im April wurden 188 neue Arbeitsstellen gemeldet, 66 mehr als im März und 24 mehr als vor einem Jahr.

Insgesamt befinden sich im Stellenpool 896 Arbeitsstellen, 38 mehr als vor einem Monat und 223 mehr als im Vorjahr. Bei knapp 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur rund 49 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. „Die Arbeitskräftenachfrage hat im April deutlich angezogen. Leider können wir den Unternehmen oftmals die benötigte Arbeitskraft nicht anbieten und die Stellen bleiben länger vakant. Wir wollen deshalb gemeinsam mit den Arbeitgebern die Qualifizierung der bereits Beschäftigten ausbauen. Dieser Weg ist neben der Fachkräftemigration eine erfolgversprechende Säule der Fachkräftesicherung“, wirbt Möritz.

Für 621 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 86 in Teilzeit gesucht. Bei 189 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind gut 32 Prozent der offenen Stellen gemeldet. Personal wird besonders in diesen Bereichen gesucht: Lager, Verkauf, Maschinenbau, Altenpflege, Metallbearbeitung, Büro- und Sekretariat, Kranführer, Metallbau, Berufskraftfahrer und Metalloberflächenbehandlung.

155 Menschen such eine Ausbildung - 421 Stellen wären frei

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen unvermindert auf Hochtouren. Seit Beginn des Berichtsjahres am 01.10.2021 meldeten sich 402 Bewerber, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 640 offene Ausbildungsstellen gemeldet. Im April standen 155 bisher unversorgten Ausbildungssuchenden insgesamt 421 unbesetzten Ausbildungsstellen gegenüber.

„Einerseits eine angenehme Wahlsituation für die künftigen Azubis, andererseits aber auch ein deutlicher Hinweis, dass hier für die Betriebe ein Engpass besteht“, erläutert Werner Möritz. „Jeder, der sich für eine Berufsausbildung entscheidet, ob Jugendlicher oder auch als Erwachsener, verringert erheblich das Risiko in seinem Berufsleben arbeitslos zu werden. Fachkräfte werden nicht nur aktuell dringend von den Arbeitgebern gesucht, auch in Zukunft ist ein erfolgreicher Berufsabschluss die beste „Versicherung“ einen gut bezahlten Arbeitsplatz zu haben. Wir von der Arbeitsagentur unterstützen gerne auch Erwachsene, die diesen Schritt wagen.“ (pm)