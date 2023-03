Dillingen ehrt die besten Sportlerinnen und Sportler

Plus Vom Westernreiten bis zum Boccia: Die Bandbreite der Sportarten war bei der Sportlerehrung groß. Ein denkwürdiger Abend, der für einen auch ein Abschied war.

Die Tische neben der Bühne im Stadtsaal quellen fast über. Dort liegen die Sportehrenurkunden, silberne und goldene Sportplaketten für die 115 Sportlerinnen und Sportler sowie der Ehrenpreis und die Ehrennadeln in Silber und Gold für die 20 Funktionärinnen und Funktionäre bereit, die bei der Sportlerehrung verliehen werden. Neben deutschen und bayerischen Meistern finden sich auch ein EM-Teilnehmer und ein Vizeweltmeister unter den Geehrten. Einer ist dabei an diesem Abend besonders entspannt.

Für Peter Graf ist es die letzte Veranstaltung

"Damals war das chaotisch", erinnert sich Dillingens Kulturreferent Peter Graf an seine erste Sportlerehrung vor 26 Jahren. Dieser Termin war der erste für ihn in seinem Beruf. Und dort, wo es begann, endet es jetzt: "Das ist meine letzte Veranstaltung." Deshalb sei er ganz entspannt. Sein Nachfolger Martin Stadtrecher ist etwas aufgeregter: "Ich weiß nicht mehr, wie oft ich die Urkunden schon kontrolliert habe", gibt er lachend zu. Bei der Menge an Auszuzeichnenden ist es es daher kein Wunder, dass es trotz der guten Vorbereitung und der Unterstützung vieler Stadträte manchmal etwas dauert, bis die Urkunden ihre Besitzerinnen und Besitzer gefunden haben.

Zuvor betont Oberbürgermeister Frank Kunz, wie wichtig die Sportlerehrung für die Stadt Dillingen ist: Es sei "ein Weg, die Vielfältigkeit und Lebendigkeit des Dillinger Sports auf einen Blick zu erfassen." BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser dankt der Stadt, dass sie auch während der Pandemie viel getan hat, um den Sportbetrieb baldmöglichst wieder aufnehmen zu können. Zu der Veranstaltung sagt er: "Das war immer ein nachahmenswerter Brauch und bleibt es hoffentlich auch in Zukunft." Von den geehrten 115 Sportlerinnen und Sportlern erhalten 94 die Sportehrenurkunde. Darunter fallen auch Geehrte, die zum wiederholten Mal die Anforderungen für Gold (20) oder Silber (15) erfüllt haben. Das erste Mal Gold wird an elf Personen überreicht, zehn erhalten erstmals die silberne Sportplakette.

Dillingens Oberbürgermeister Kunz lernt etwas Neues

Darunter ist Westernreiterin Johanna Schelle (15), die für ihre Erfolge bei der Bayerischen Meisterschaft sowie weitere Preise die Goldene Sportplakette erhält. "Wie muss ich mir das vorstellen? Cowboyhut auf und los geht es?", fragt Kunz lachend. "So ähnlich", antwortet Schelle und erklärt die vier Disziplinen, in denen sie zweimal den zweiten und zweimal den ersten Preis bei der Meisterschaft belegt hatte. Bei der Prüfung "Horsemanship" werde etwa darauf geachtet, wie genau man reitet und wie fein die Hilfen sind, führt sie aus.

Alles andere als das erste Mal ist es bei Elke Cramer, die beim TV Dillingen Badminton spielt. Sie hat bereits dreimal Silber und 17 Mal Gold erreicht und wird dafür mit einer Sportehrenurkunde ausgezeichnet. "Es gibt wohl wenige, die so viele Auszeichnungen erhalten", zollt der Rathauschef seinen Respekt. Dass Dillingen auch international erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler hervorbringt, zeigt unter anderem Benjamin Hoffmann, der ebenfalls beim TVD Badminton spielt. Er war Teilnehmer bei der EM der Senioren. Und mit Bodybuilder Walter Schmidt wird sogar ein Vize-Weltmeister geehrt (Masters Klasse III).

Taekwondo zeigt einen beeindruckenden Auftritt

Ganz besonders erfolgreich waren ebenso die Mitglieder des Taekwondo, von dem insgesamt 25 Mitglieder aller Altersklassen ausgezeichnet werden. Beeindruckend ist allerdings nicht nur ihre erfolgreiche Bilanz, sondern auch der anschließende Auftritt, durch den Heinrich Magosch führt. Kreiskämmerer Sebastian Bundschuh beweist etwa, dass er ein "Kämmerer mit Durchschlagskraft ist", als er die erste von vielen weiteren zerstörten Holzplatten an diesem Abend zerschlägt.

Manfred Forscht (links) erhielt von Oberbürgermeister Frank Kunz den Sportehrenpreis. Foto: Jan Koenen

Mit Peter Feistle zusammen zeigt Magosch dann selbst sein Können. Die Männer, die zusammen 130 Jahre alt sind, zeigen eine Gymnastik, die "andere mit 30 nicht schaffen", stellt Kunz fest. Auch die Showtanzgruppe der Faschingsfreunde Steinheim und das "Kreisstadt-Jugendblasorchester" unter Leitung von Anna-Maria Huber tragen dazu bei, dass die Sportlerehrung in Dillingen wieder ein Abend mit vielen Höhepunkten ist.





Der Taekwondo-Verein beeindruckte mit seiner Vorstellung. Hier zerschlägt Peter Feistle Ziegelsteine. Foto: Jan Koenen

Manfred Forscht wird für seinen außergewöhnlichen Einsatz geehrt

Dazu zählt ebenso die Auszeichnung von Manfred Forscht, der seit 50 Jahren dem Dillinger Schachclub vorsitzt. Als Kunz vorliest, dass Forscht bereist 1971 Schriftführer des Vereins wurde, bevor er 1973 den Vorsitz übernommen hat, stellt der Bürgermeister fest: "Da war ich noch gar nicht geboren!" Er lobt Forscht für seine "exzellente Kinder-, Jugend- und Ausbildungsarbeit". Er habe den Club nicht nur bayern- und deutschlandweit bekannt gemacht, sondern auch dafür gesorgt, dass der Club international ein Begriff ist. "Respekt vor dieser Lebensleistung", beschließt Kunz die letzte Ehrung des Abends.