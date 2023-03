Die deutsch-italienische Gesellschaft in Dillingen löst sich auf

Die Corona-Pandemie hat die Vereinssituation verschärft. Es fehlt am Interesse der Mitglieder.

Im Jahr 2005 wurde in Dillingen die „Deutsch-italienische Gesellschaft“ auf Anregung des damaligen Oberbürgermeisters Hans-Jürgen Weigl gegründet. Ihr satzungsgemäßer Auftrag war, sich mit italienischer Kultur und italienischem Brauchtum auseinanderzusetzen und es zu vermitteln. Dieses Bemühen bestimmte fast 20 Jahre lang die Aktivitäten des Vereins. So wurden in dieser Zeit mehr als 30 Vorträge der Öffentlichkeit angeboten, die sich mit italienischen Kunstwerken, Künstlern und Epochen, mit italienischem Brauchtum und italienischer Lebensweise, mit italienischer Architektur, geschichtlichen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland, besser in Schwaben, mit italienischer Politik und der Gestensprache der Italiener befassten.

In der Lombardei und am Comer See

Autoren wie Gino Chiellino oder Mario Parisi lasen aus ihren Büchern. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Dillingen wurden Reisen angeboten nach Friaul, in die Emilia Romagna mit Dillingens Partnerstadt Bondeno, nach Piemont, in die Lombardei, nach Venetien, ins Aostatal und an den Comer See. Hinzu kamen Ausflüge und Fahrten in die nähere Umgebung mit italienischen Sehenswürdigkeiten. Auch italienische Filme mit deutschen Untertiteln wurden gezeigt. Das zehnjährige Jubiläum wurde mit einem großen Fest mit italienischem Essen und italienischer Musik gefeiert. Zum 20-jährigen Jubiläum kam es dann nicht mehr.

Werner Bosch war immer der Vorsitzende

Da die meisten Veranstaltungen kostenfrei auch für Nicht-Mitglieder angeboten wurden, waren sie gut besucht. Das Interesse der Mitglieder aber hielt sich in Grenzen. Corona schließlich verschärfte die Situation, und so fasste die Generalversammlung den Beschluss, den Verein aufzulösen. Während der ganzen Zeit seines Bestehens war Werner Bosch der Erste Vorsitzende und Gerhard Rieder fungierte als Schatzmeister. (AZ)

