Dillingen

06:30 Uhr

Die Dillinger Biberstehler gibt es nicht mehr

Plus Die Dillinger Narrenzunft existiert nur noch auf dem Papier. Als Retter wurde ihr Gründer ins Gespräch gebracht. Der sieht ein grundsätzliches Problem.

Von Berthold Veh

Nicht nur die Tänzerinnen und Tänzer der Faschingsgesellschaften laufen in diesen Tagen in ihren prunkvollen Kostümen in der Region zu Hochform auf, auch bei der schwäbisch-alemannischen Fastnacht geht es rund. Da sind Hexen, Böcke und andere schaurige Gestalten aktiv. So etwa beim Narrenbaumstellen der Bärentreiber am Samstag in Donaualtheim. Eine Zunft, die in den vergangenen Jahrzehnten die Fastnacht in Dillingen bereicherte, ist seit Längerem aber nicht mehr zu sehen: die Biberstehler. Die Dillinger Narrenzunft hatte einst wechselweise mit den Laudonia-Hexen in der Kreisstadt und in Lauingen Narrensprünge ausgerichtet. Insbesondere in den 1990er-Jahren und auch noch im neuen Jahrtausend zog die Fastnacht auch in Dillingen Narren in Scharen an. Doch das Interesse an der Straßenfastnacht sank. 2019 ließen die Biberstehler den Narrensprung in der Kreisstadt ausfallen. Die kommissarische Zunftmeisterin Alexandra Friedberger sagte damals unserer Redaktion: "Wir hätten den Narrensprung wegen unserer niedrigen Mitgliederzahl nicht stemmen können."

