Dillingen

vor 36 Min.

Die Dillinger Bundeswehr bereitet sich "auf ein großes Fest" vor

So groß wie etwa 18 Fußballfelder ist das Areal der Dillinger Luitpold-Kaserne. Am Samstag wird ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert.

Plus Zum Jubiläum "125 Jahre Luitpold-Kaserne" werden am Samstag Tausende Gäste erwartet. Nach der Öffnung der Kasernentore wird abends auf einem Ball gefeiert.

Von Berthold Veh

Die Nervosität steigt bei den Soldaten und Soldatinnen in der Dillinger Luitpold-Kaserne. Nicht etwa, weil große Auslandseinsätze oder Manöver bevorstehen. Nein, am Samstag wird das 125-jährige Bestehen der Luitpold-Kaserne groß gefeiert. "Ein bisschen aufgeregt sind wir schon auch", gesteht Pressesprecher Dieter Obermayer. Denn zum Tag der offenen Tür am Samstag werden ab 10 Uhr Tausende Besucher und Besucherinnen erwartet. Und da soll natürlich alles klappen.

Eines haben die Soldaten und Soldatinnen nicht in der Hand, und das ist das Wetter. Bisher seien Temperaturen von 16 Grad bei bewölktem Himmel vorhergesagt, sagt der Kommandeur des Dillinger Informationstechnik-Bataillons 292, Oberstleutnant Stefan Holland. Er hoffe natürlich, dass die Sonne herauskommt. Wenn die Dillinger Bundeswehr ihre Tore öffnet, ist ein Besucheransturm garantiert. Zum Tag der Bundeswehr, der 2019 auf dem Festplatz im Donaupark über die Bühne ging, kamen etwa 25.000 Menschen. Aber auch beim jüngsten Tag der offenen Tür vor sechs Jahren in der Luitpold-Kaserne war die Resonanz überwältigend. Etwa 5000 Besucher und Besucherinnen verschafften sich im Juli 2015 einen Überblick über die Aufgaben der "Dillinger Fernmelder".

