Die Dillinger Feuerwehr musste 191-mal ausrücken

Die Zahl der Einsätze ist im vergangenen Jahr gestiegen. Damit kommen die Ehrenamtlichen nach Ansicht von Oberbürgermeister Kunz an ihre Grenzen.

Auf ein ereignisreiches Dienstjahr 2022 hat die Freiwillige Feuerwehr Dillingen bei ihrer Dienst- und Mitgliederversammlung zurückgeblickt. Im vergangenen Jahr musste dabei die Wehr den Ausführungen des Stadtbrandinspektors Markus Pfeifer zufolge einen Anstieg der Einsätze auf insgesamt 191 bewältigen.

Da es im vergangenen Dienstjahr kein großes Unwetterereignis gab, ist diese inzwischen erreichte Anzahl an Einsätzen laut Pressemitteilung sehr bemerkenswert. Davon ausgehend, dass sich die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitswachen im Stadtsaal in den nächsten Jahren ausweiten werden, rechnen Pfeifer und sein Stellvertreter Jochen Bucher sogar noch mit einem weiteren Anstieg der Zahlen in der Zukunft. Erfreulich, so Pfeifer, sei, dass die Stadtteilfeuerwehren durch ihr eigenständiges Arbeiten bei Einsätzen immer öfter eine Unterstützung durch die Kernstadtfeuerwehr nicht mehr benötigen. Eindrucksvoll informierte er, dass im gesamten Stadtgebiet inzwischen 359 ausgebildete und ausgerüstete Feuerwehrdienstleistende für Einsätze bereitstehen.

Die Dillinger Feuerwehr freut sich über acht Neuzugänge

Um die Wehr auf ihre Aufgaben vorzubereiten, wurden wieder zahlreiche Übungen sowie Weiterbildungen an überörtlichen Ausbildungsstätten durchgeführt. Besonders erwähnte Pfeifer das Fortbildungsseminar für Rettungsmaßnahmen bei Verkehrsunfällen sowie die Übungen am Brandcontainer. Insgesamt acht Neuzugänge fanden zur Feuerwehr und werden nun in den Grundtätigkeiten ausgebildet. Nach Abschluss dieser unterstützen sie zukünftig die insgesamt 76 Kameraden und Kameradinnen der Kernstadtwehr.

Die Ausrüstung der Wehr befinde sich durch die durchgeführten Beschaffungen der vergangenen Jahre in einem guten Zustand. Neben notwendigen Ersatzbeschaffungen steht für die nächsten Jahre eine Anpassung der baulichen Situation im Gerätehaus an neue Vorschriften sowie die inzwischen erreichte Nutzung an. Neben dem eigenen Dienstgeschehen der Wehr wurde das Gerätehaus auch durch landkreiseigene Einrichtungen wie Lehrmittellager, Atemschutzwerkstatt und das Atemschutzausbildungszentrum intensiv genutzt. Bedingt durch die Verbesserungen der Ausrüstung bei den Kreisfeuerwehren insbesondere im Bereich des Atemschutzes wird der Bedarf an Ausbildung und Wartung vermutlich sogar noch steigen. Im vergangenen Dienstjahr wurden von den Dillinger Ausbildern und Gerätewarten insgesamt 77 Atemschutzgeräteträger neu ausgebildet sowie 2176 Atemschutzgeräte und 2102 Atemschutzmasken gereinigt und geprüft.

Vorsitzender Jens Fischer berichtete darüber, dass der Feuerwehrverein inzwischen wieder alle üblichen Vereinsaktivitäten durchführen kann. Besonders erfreut die Vereinsverantwortlichen, dass das Aufstellen des Maibaums in der Kapuzinerstraße wieder sehr hohen Zuspruch seitens der Bevölkerung gefunden habe. Oberbürgermeister Frank Kunz dankte der Wehr für ihr großes Engagement in der Stadt. Die hohe Zahl an Einsätzen sei sehr beeindruckend und bringe die Aktiven seiner Ansicht nach an ihre Grenzen.

Lesen Sie dazu auch

Heinrich Mendel wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaats Bayern für 40 Jahre aktiven Dienst und Alexander Hartmann für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr überreicht. Abschließend ehrte der Kommandant Jens Fischer und Thomas Rehm für 30 Jahre Dienst in der Feuerwehr. Weitere Ehrungen ergingen an Matthias Roller und Claus Zimmermann für 20 Jahre aktive Tätigkeit. Die höchsten Stufen der Leistungsprüfung Technische Hilfeleistung erreichten Benedikt Klein, Tobias Münch und Claus Zimmermann.

Helmut Reball ist jetzt Ehrenmitglied der Dillinger Feuerwehr

Stadtbrandinspektor Pfeifer überreichte zudem Helmut Reball die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes unter anderem für die langjährige Unterstützung im Bereich der Maschinistenausbildung. Zudem wurde Helmut Reball nach über 40 Jahre aktivem Feuerwehrdienst in den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet und zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Dillingen ernannt. (AZ)