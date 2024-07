Die Dillinger Firma MTC ist in der Tat ein „Hidden Champion“

Die Firma MTC im Dillinger Gewerbegebiet Siemensstraße ist in der Tat ein „Hidden Champion“. Dass viele Menschen in der Region das Unternehmen nicht im Blick haben, liegt auch an der Sache selbst. „Unsere Produkte sind bei Ihnen jeden Tag im Einsatz, auch wenn Sie das gar nicht wissen“, sagt Geschäftsführer Matthias Kronmüller den knapp 20 Lesern und Leserinnen unserer Zeitung. Sie nehmen am Dienstagnachmittag an der Sommeraktion der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung teil. Ziel ist es, Türen zu mittelständischen Firmen zu öffnen, die es in ihren Märkten an die Spitze geschafft haben und oft weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit agieren. Dies kann vielleicht ein Stimmungsaufheller in Zeiten sein, in denen sich die wirtschaftliche Lage etwas verdüstert.

MTC-Produkte aus Dillingen werden in alle Welt verkauft. Die Erzeugnisse zur Abschirmung von elektromagnetischer Strahlung (EMV) finden sich in Netzwerkschränken, Industrierechnern, Medizingeräten, Ladesteckern für E-Fahrzeuge, Wechselrichtern, Geldautomaten, Konzertequipment und vielen weiteren Geräten, zählt Geschäftsführer Kronmüller auf. „Wir schauen, dass die Strahlung nicht herausgeht und nicht hineinkommt“, informiert der 56-Jährige. Die Firma sorgt mit ihren Geweben, Bändern, Schäumen, Metallteilen und vielen weiteren Produkten für den störungsfreien Betrieb der Elektrogeräte und mit den thermischen Erzeugnisse wird die Überhitzung von elektronischen Bauteilen vermieden. „Wenn wir gute Arbeit leisten, werden wir nicht bemerkt, denn dann funktionieren die Geräte“, sagt Kronmüller. Der Geschäftsführer hat die Gabe, die Anforderungen plastisch darzustellen. „Die Herz-Lungen-Maschine im Krankenhaus sollte schon noch laufen, wenn man mit dem Handy daran vorbeigeht“, erläutert der Chef der Firma, die inzwischen mit dem Produktionsstandort in Südkorea etwa 60 Mitarbeitende zählt.

MTC gehört zum britischen Konzern DiscoverIE

Das Unternehmen gehört zur britischen DiscoverIE-Gruppe mit weltweit rund 5000 Beschäftigten. Kronmüller ist im Jahr 2012 bei MTC eingestiegen. Der Umsatz verfünffachte sich in dieser Zeit. Die metallisierten Gewebe werden – auch wegen der Beschaffung der Rohstoffe – in Südkorea produziert. Seit 2005 kooperiert MTC zudem mit Regens Wagner Dillingen. Im vergangenen Sommer hat die Micro Tech Components ein modernes Gebäude in der Josef-Krätz-Straße 13 bezogen. Kronmüller betont, dass die Firma auf Nachhaltigkeit setze. Am neuen Standort (früher in der Nähe der Baywa) ist eine PV-Anlage mit einer Leistung von 76 kWh installiert. Die Akku-Kapazität ist mit 22 kWh so groß, dass der nächtliche Verbrauch damit abgedeckt werden kann. Eine Pelletheizung wurde eingebaut, elektronische Händetrockner sind montiert, damit kein Müll anfällt. Das Gebäude erfülle die Effizienzhaus-Stufe 40, teilt der Firmenchef mit.

Ein Hingucker ist das neue MTC-Firmengebäude in der Josef-Krätz-Straße 13 in Dillingen. im Vordergrund Geschäftsführer Matthias Kronmüller. Foto: Berthold Veh

Die Büros sind hell und freundlich. Alle 45 Mitarbeitenden in Dillingen haben einen festen Arbeitsplatz, sie können sich aber mit ihren Computern an verschiedenen Stellen im Gebäude einloggen. Der IHK-Ausbildungsbetrieb ermögliche an zwei Tagen pro Woche mobiles Arbeiten. Kronmüller betont immer wieder, dass ihm die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sehr wichtig sei. Auf ihrer Web-Seite hat die Firma MTC inzwischen ihre Nachhaltigkeitsziele gebündelt.

Im Lager trifft gerade die Lieferung aus Südkorea ein. Es dürften etwa 20.000 Teile sein, die vor der Besuchergruppe auf einer Ablage liegen. Die Teilnehmenden der Führung zeigen sich begeistert. „Es ist doch unglaublich, was für Firmen wir hier im Landkreis haben“, sagt der Dillinger Erwin Gumpp. Die Wertingerin Manuela Sattler schwärmt über die Führung des Geschäftsführers Matthias Kronmüller. „Das ist doch hochinteressant, dies einmal zu sehen“, sagt Sattler. Bei der nächsten Führung im Rahmen unserer Sommeraktion wolle sie unbedingt wieder dabeisein.



Weiter geht es bei unserer Sommeraktion am Donnerstag, 8. August, um 14 Uhr in Wertingen. Dort öffnet das Unternehmen WDT – Werner Dosiertechnik in der Hettlinger Straße 17 seine Türen. Die Firma wurde erst in den vergangenen Tagen zum dritten Mal mit dem Top-100-Siegel des Medienunternehmens Compamedia (Überlingen) ausgezeichnet. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar gratulierte den Geschäftsführern Rainer Rieger, Jochen Rieger und Dietmar Werner im Rahmen des Gipfels für die Mittelständler in Weimar. Die Wertinger Firma hatte in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“ überzeugt.

Zur Firmengeschichte: Dietmar Werner hat vor vier Jahrzehnten ein System zur Dosierung von Chlorgranulat erfunden. WDT produziert heute im Gewerbegebiet im Wertinger Stadtteil Geratshofen mit etwa 60 Mitarbeitenden Mess-, Regel- und Dosiertechnik für Schwimmbad und Wellness. Die beiden Geschäftsführer Jochen und Rainer Rieger werden Leser und Leserinnen unserer Zeitung durch das Unternehmen führen. „Wir freuen uns auf die Besucher und Besucherinnen, denn wir zeigen gerne, was wir tun“, sagt Geschäftsführer Rainer Rieger.

Anmeldungen für die Führung in Wertingen sind bis zum 6. August möglich

Wer an der Führung teilnehmen möchte, schickt bis zum Dienstag, 6. August, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Die maximal 20 Plätze werden unter den Einsendern und Einsenderinnen verlost, die Teilnehmenden werden von uns am Tag zuvor per E-Mail verständigt. Bitte unbedingt vollständige Adresse und Telefonnummer angeben. Nächste Station ist dann am Mittwoch, 14. August, die Firma Kerner in Aislingen.