Die Dillinger Franziskanerinnen wählen eine neue Generaloberin

Schwester Elisabeth Schneider steht nun an der Spitze der Dillinger Ordensgemeinschaft. Sie ist Nachfolgerin der langjährigen Generaloberin Roswitha Heinrich.

37 Kapitularinnen aus den fünf Provinzen der Kongregation der Dillinger Franziskanerinnen sind in diesen Augusttagen zu ihrem Generalwahlkapitel im Stadtsaal in Dillingen zusammengekommen. Diese Versammlung von Schwestern, die alle sechs Jahre stattfindet, stellt Weichen für die Zukunft der Gemeinschaft. Bei diesen Treffen wird das Leben der Kongregationsgemeinschaft überdacht. Nach einem Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre folgte die Vorausschau auf die kommenden sechs Amtsjahre.

Die 14-tägige Versammlung hatte das Thema „gemeinsam Säerinnen der Hoffnung sein“. Es wurde laut Mitteilung vor allem bei den gemeinsamen Gebetszeiten entfaltet. Wichtigste Aufgabe des Generalkapitels war die Wahl der neuen Generalleitung für die kommenden sechs Jahre. Als Generaloberin wählten die Schwestern Elisabeth Schneider. Die Franziskanerin war bisher Vertreterin der Generaloberin Roswitha Heinrich. Das Kapitel wählte zudem Friederike Müller zur Vertreterin der neuen Generaloberin.

In der ehemaligen Provinz Bamberg begann die Generaloberin ihren Weg

Die neue Generaloberin Schwester Elisabeth kommt aus Erlangen und hat in der ehemaligen Provinz Bamberg ihren Weg als Dillinger Franziskanerin begonnen. Seit 1999 lebte sie im Nordosten Brasiliens in der Provinz Areia. Im Generalkapitel 2017 wurde sie zur Generalvikarin (Vertreterin der Generaloberin) gewählt.

Die neue Generalleitung der Dillinger Franziskanerinnen: (von links) Mercy Elangunnapuzha, Elisabeth Schneider, Maria Uttenreuther, Friederike Müller. Foto: Franziskanerinnen

Generalrätinnen sind jetzt Schwester Chiolástica Bach aus der Caxias-Provinz in Brasilien sowie Schwester Mercy Elangunnapuzha aus der Provinz Indien und Schwester Maria Uttenreuther aus der Deutschen Provinz. Ein besonderer Dank des Generalkapitels ging an die bisherige Generaloberin Roswitha Heinrich, die dieses Amt zwölf Jahre lang bekleidet hatte, und die Generalrätinnen Bernadette Gevich aus Deutschland und Paulit Kannampuzha, die laut Mitteilung mit großem Engagement ihre Kraft, Zeit und Liebe für die Anliegen der Kongregation eingesetzt haben.

Das Generalwahlkapitel der Dillinger Franziskanerinnen tagte vom 1. bis zum 15. August in Dillingen. Das Foto zeigt die Versammlung im Stadtsaal. Foto: Franziskanerinnen

Der Wahl vorausgegangen war ein Austausch auf der Basis von umfangreichen Berichten aus den fünf Provinzen der Dillinger Franziskanerinnen: aus der Deutschen Provinzen, den beiden brasilianischen Provinzen, aus den Provinzen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Indien und dem Bericht der Generalleitung.

Lesen Sie dazu auch

Die bisherige Generaloberin Roswitha Heinrich. Foto: Berthold Veh (Archivbild)

Durch die intensive Besprechung des Themas „Bewahrung der Schöpfung“, einem zutiefst franziskanischen Anliegen, seien für alle spannende Impulse erwachsen. Ebenso in der Auseinandersetzung und Vertiefung des Themas „Berufung – Berufungspastoral“. Es sei deutlich geworden, dass sich die Schwestern in jeder Provinz den Herausforderungen stellen und in ihrer je eigenen kulturellen Verschiedenheit Lösungswege suchen.

"Unterwegs mit Gott und den Menschen"

Dankbar wurde wahrgenommen, in welch großer Verantwortung die Mitschwestern in den verschiedenen Kulturen das Charisma als Dillinger Franziskanerinnen mit Freude leben. Es gehe darum, gemeinsam im Heute das Evangelium zu leben. "Unterwegs mit Gott und den Menschen“, so lautet das Motto. Die Dillinger Franziskanerinnen gibt es seit 1241. Aktuell gehören 524 Schwestern weltweit dem Orden an (AZ, bv)