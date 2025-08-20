Die Dillinger Golfsenioren sind wieder on Tour

Eine Gruppe der Senioren des Golfclub Dillingen unternahm eine Golfreise in den Bayerischen Wald nach Österreich und Oberbayern. Manfred Brauckmann hat als Organisator der Reise wieder einen perfekt geplanten Ablauf vorgegeben. Bei wechselhaftem Wetter mit intensivem Regen gestartet, wurde die Witterung während der Reise immer besser. Die Gruppe spielte auf dem Golfplatz Golfclub Nationalpark Bayerischer Wald e.V. Ein nicht leicht zu spielender Golfplatz mit vielen Herausforderungen auf dem zweiten Teil der Spielbahnen.

Die Reise führte dann weiter nach Freinberg südlich von Passau zum Golfclub über den Dächern von Passau. Hier verweilen die Golfsenioren im August seit zehn Jahren, um ihrem Sport und der Erholung nachzugehen. Dort begrüßte die Spieler der Golfplatz mit herrlichem Wetter.

