Die Dillinger Landratswahl - ein echter Krimi

Plus Markus Müller (FW) ist zuerst da, Christoph Mettel (CSU) zuletzt, Christoph Maier (AfD) nur kurz und zwei ewige Rivalen stoßen an. Der Wahlabend im Dillinger Landratsamt.

Es ist ein echter Wahlkrimi, der sich am Sonntagabend im Dillinger Landratsamt zuträgt. Im Großen Sitzungssaal des Dillinger Landratsamtes sind die Freien Wähler zuerst da. Landtagsabgeordneter Johann Häusler hofft auf eine Stichwahl. „Wir können nur über eine Stichwahl gewinnen. Und wenn die Freien Wähler da reinkommen, haben sie bislang auch immer gewonnen“, sagt er.