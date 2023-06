Die Dillinger Lebenshilfe finden alle toll

Plus Die Einrichtung, die Menschen mit Behinderung in der Bewältigung ihrer Arbeit und ihres Alltags unterstützt, hat ihren runden Gründungstag gefeiert. Das wollten sich Tausende nicht entgehen lassen.

Ingrid Weber hatte mit viel gerechnet, doch der Ansturm der Besucherinnen und Besucher hat die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit dann trotzdem erstaunt. Um 10 Uhr öffnete die Einrichtung im Dillinger Stadtteil Hausen ihre Türen, um gemeinsam mit den Leuten ihr 50-jähriges Bestehen zu feiern. Und vom Start weg standen Hunderte Interessierte auf der Matte, um sich die Wohn- und Werkräume der Lebenshilfe zeigen zu lassen – und anschließend mit den Jubilaren zu feiern.

Deshalb braucht Weber etwas länger, um sich durch die Gänge zu bewegen und die Führung durch die Räume zu beginnen, so viele Menschen bewegen sich auch zur Mittagsessenszeit über das Gelände. Wie viele Leute wohl gekommen sind? Schwer zu sagen, meint Weber, schließlich gibt es ja keine Eintrittskarten. Einzig das verkaufte Essen liefert einen Indikator. Ein paar Minuten führt sie durch die Gänge, dann erreicht sie ein Anruf: Die Steaks sind alle, es müssen neue geordert werden. Die Schlange vor der Ausgabe reicht locker 30 Meter. Weber legt auf und sagt: "Die Besucherschätzung müssen wir wohl nach oben korrigieren." Bis zum Ende des Tags der offenen Tür um 17 Uhr sollten rund 2500 sein, die sich bei Gluthitze nach Hausen begeben.