Die Dillinger Nachbarschaftshilfe benötigt mehr helfende Hände

Im Rahmen des Caritas-Projekts "Zeit teilen" helfen Ehrenamtliche ihren Mitbürgern im Alltag. Doch aktuell gibt es zu wenige Helferinnen und Helfer.

Einkaufen, Getränkekisten tragen, eine Fahrt zum Arzt oder das Bearbeiten von amtlichen Unterlagen – diese alltäglichen Aufgaben werden durch Alter oder Krankheit immer komplizierter. Oft helfen Kinder, Freunde, Familie und Bekannte aus, doch die können nicht immer. Deshalb gibt es bei der Caritas Dillingen seit 2007 das Projekt "Zeit teilen", bei dem Ehrenamtliche ihren Mitmenschen in Form dieser Nachbarschaftshilfe helfen. Doch nicht alle Anfragen können bedient werden, sagt Michaela Güttinger. Sie ist die Koordinatorin des Projekts, ebenfalls ehrenamtlich, und damit die Ansprechpartnerin sowohl für die Bedürftigen als auch die Helferinnen und Helfer. Das Problem: Letztere fehlen. 14 sind es zu diesem Zeitpunkt, gebraucht werden aber eigentlich etwa 20.

Geeignet sind laut Güttinger jede und jeder, die oder der Zeit hat und anderen helfen will. Denn: "Die Hauptnachfrage ist die nach Gesellschaft", sagt sie. Diesen bedürftigen Menschen verlangt es nach beinahe banal wirkenden Dingen. Zusammen einen Kaffee trinken, spazieren gehen oder Spiele spielen. Ehrenamtliche können sich aussuchen, welche Tätigkeiten sie übernehmen wollen, sagt Güttinger. Was aber auch immer gefragt ist, sind Mitfahrgelegenheiten. Das Feedback von beiden Seiten sei fast immer: "Toll, das ist ein Geben und Nehmen". Denn oft bekämen auch die Helfenden Hilfe von den eigentlich Bedürftigen.

Durch die Hilfe sind in Dillingen Freundschaften entstanden

Das führe so weit, dass auch einige Freundschaften entstanden seien: "Oft ist das nicht nur eine kurze Aufgabe, bei manchen läuft das seit Jahren." Eine Frau etwa sei "ganz am Boden" gewesen. Sie habe eine Helferin vermittelt und schnell sei klar geworden: "Die beiden passen so gut zusammen." Seit rund einem Jahr träfen sie sich nach wie vor mehrmals in der Woche, sagt Güttinger.

Dabei sei die Caritas nicht als Konkurrenz zu klassischen Dienstleistern oder Pflegediensten zu verstehen. Denn es gehe zum einen rein um Alltagshilfe, zum anderen sei alles kostenlos, sagt Alexander Böse, Leiter der Dillinger Caritas-Geschäftsstelle. "Viele Menschen über 60 können sich kostenpflichtige Dienste nicht leisten", sagt er. Ein weiterer Faktor ist laut Koordinatorin Güttinger, dass das Angebot der Caritas niederschwelliger sei. "Einige Menschen nehmen das vielleicht eher an", sagt sie.

Eine Sozialwissenschaftlerin der Caritas betreut im Hintergrund

Das ehrenamtliche Projekt "Zeit teilen" gehört zur allgemeinen Sozialberatung (ASB), erklärt Laura Kabashi. Die Sozialwissenschaftlerin koordiniert dabei die Hintergrundprozesse und bedient allgemeine Anfragen, etwa wie ein Antrag für Bürgergeld gestellt oder wie mit Geldnot umgegangen werden kann. Aber auch Ausflüge für Ehrenamtliche und andere Treffen zu organisieren, fällt in ihren Tätigkeitsbereich. Eines dieser Treffen, zu dem auch Interessierte eingeladen sind, findet im Juni statt. Finanziert wird die Stelle über Spenden und Kirchenmittel, sagt Geschäftsführer Böse. Träger ist zwar eigentlich die Caritas, aber auch einige Pfarrgemeinden beteiligten sich daran.

Der Zuständigkeitsbereich von Koordinatorin Michaela Güttinger und ihren Ehrenamtlichen beschränkt sich auf die Stadt Dillingen, eingeschlossen auch weiter entfernte Stadtteile wie Kicklingen und Fristingen. Sie wünscht sich, dass sich noch mehr Menschen wie sie für die Nachbarschaftshilfe begeistern können und ist im gleichen Zug die Ansprechpartnerin für alle Interessenten.