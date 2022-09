Dillingen

vor 32 Min.

Endlich wieder Dillinger Nacht: Tausende kommen zum Einkaufsbummel

Tausende Besucher und Besucherinnen hat die Dillinger Nacht am Freitagabend in die Kreisstadt gelockt.

Plus Menschen aus der ganzen Region genießen am Freitag in Dillingen das Flair der Einkaufs- und Kulturnacht. Einige Kundinnen haben ein "Blind Date".

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Die Dillinger Nacht ist ein echter Dauerbrenner. Tausende genießen am Freitagabend erneut einen entspannten Einkaufsbummel in der Kreisstadt. Wegen Corona fiel das Event vor zwei Jahren aus. Im vergangenen Jahr gab es kurzfristig einen Einkaufs- und Kulturabend, in den Geschäften mussten die Menschen Maske tragen. Doch am Freitag geht bei Sonnenschein und Temperaturen von mehr als zehn Grad alles seinen gewohnten Gang. Nur die Zahl der Pylonen und Leuchten, die Gebäude anstrahlen, ist ein wenig reduziert. Wegen der drohenden Energiekrise wird auch in Dillingen Strom gespart, aber das Event ist deshalb bei Einbruch der Dunkelheit nicht weniger inspirierend.

