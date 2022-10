Dillingen

17:30 Uhr

"Die Dillinger Nacht war wunderschön"

Hereinspaziert: Die Dillinger Nacht war erneut ein Publikumsmagnet, etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Freitagabend in die Kreisstadt.

Plus Sie ist ein Treffpunkt für Jung und Alt: die Dillinger Nacht. Am Freitag ließen sich erneut etwa 10.000 Menschen von dem Programm anlocken. So fällt die Bilanz aus.

Caroline Feldengut-Kain flaniert an diesem Freitagabend mit einem Lächeln im Gesicht durch die Königstraße. Die Vorsitzende der Werbegemeinschaft organisiert seit 2010 mit vielen Helfern und Helferinnen die Dillinger Nacht. Und am Freitagabend erlebt das Event erneut einen Ansturm. "Ich bin schlecht im Schätzen, aber es dürften bestimmt wieder 10.000 Besucher und Besucherinnen gewesen sein", sagt Feldengut-Kain. Sie habe bisher noch nicht mit vielen Geschäftsleuten über die Veranstaltung gesprochen. "Aber das, was ich an Resonanz gehört habe, ist sehr positiv", sagt die Werbegemeinschafts-Chefin am Tag der Deutschen Einheit am Montag. Die Läden seien überall gut besucht gewesen.

