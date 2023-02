Die Dillinger Unterstützergruppe informiert über das Bürgergeld

Beim 50. Rundengespräch der Unterstützergruppe Asyl/Migration in Dillingen geht es auch um Forderungen, die der Vorsitzende Georg Schrenk stellt.

Vom Bürgergeld profitieren nicht nur Arbeitslose: Beim Rundgespräch der Unterstützergruppe Asyl/Migration in Dillingen erinnerte der Vorsitzende, Georg Schrenk, an die Anfänge. Im September 2014 war das erste Rundgespräch mit 19 Teilnehmern, davon neun Stadträten. Danach bis zum Ausbruch der Pandemie waren durchschnittlich immer 80 Personen anwesend. In seiner Begrüßung an diesem Abend dankte Schrenk allen Ehrenamtlichen, die sich immer wieder die Zeit nehmen, sich in die Flüchtlingsarbeit einzubringen und so zur Integration und friedlichen Miteinander beitragen.

Jobcenter-Leiter informiert die Ehrenamtlichen

Als Referent konnte der Leiter des Jobcenters Michael Künast begrüßt werden, der über das neue Bürgergeld informierte. Dieses betrage für Alleinstehende monatlich 502 Euro. Eines der Hauptziele sei, durch Weiterbildung und auch Berufsabschluss die Bürgergeldbezieher wieder dem Arbeitsmarkt zuzuführen, so Künast. Der Experte ging konkret auf alle Zahlen, Paragrafen und wichtige Änderungen ein. Besonders positiv sei beispielsweise auch, dass durch das Bürgergeld Studierende und Auszubildende sowie Bundesfreiwilligen- und Freiwilliges Soziales Jahr-Dienstleistende begünstigt würden. Online kann ein Großteil der notwendigen Anträge ausgefüllt werden.

Michael Künast beantworte im Anschluss die Fragen der Teilnehmer. Georg Schrenk bedankte sich bei ihm, dass er sich Zeit genommen hat. Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz betonte in seinen Ausführungen die Bedeutung der Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung zwischen den Kommunen im Landkreis, um die Herausforderungen, die durch den Zustrom der Geflüchteten entstehen, zu meistern. Die Tatsache, dass in Dillingen inzwischen eine vierstellige Zahl an Flüchtlingen erreicht wurde, zeigt, dass das ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlingsbetreuung besonders gefordert ist. Er wünscht sich, dass in allen Kommunen Wohnraum für dezentrale Unterkünfte bereitgestellt und Geflüchtete aufgenommen werden. Das trägt seiner Meinung nach dazu bei, dass der Integrationsprozess gelingen kann. „Das geht nur Miteinander“, betonte der Oberbürgermeister und dankte den Angehörigen der Unterstützergruppe für ihre ehrenamtliche Arbeit, die bayernweit als vorbildhaft gesehen wird.

In der anschließenden Aussprache ging es insbesondere um die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Von Teilnehmern kam der Hinweis, dass vermutlich Interessierte auch durch die Herausforderungen, die gerade durch den Koordinator immer zum Ausdruck gebracht werden, von einer Mitarbeit abgehalten werden würden. Georg Schrenk wies darauf hin, dass jeder Ehrenamtliche selbst entscheiden müsse, was er oder sie übernehme. Wichtig sei es, dass auch die hauptamtlichen Flüchtlings- und Integrationsberater in Anspruch genommen werden.

Dillinger Franz Brichta erklärt, wie wichtig die Ehrenamtlichen für die Geflüchteten sind

Das Urgestein der Dillinger Flüchtlingsarbeit, Franz Brichta, erklärte, dass viele Geflüchtete die betreuenden Ehrenamtlichen als Bezugspersonen gar mit Familienanbindung sehen. Er stellte auch die Frage, in welcher Form sich die Kirchen engagierten. Schrenk stellte fest, dass besonderer Zustrom von Kirchenmitgliedern nicht erkennbar sei.

Am Ende stellte Schrenk drei Forderungen auf. Eine ging an die Staatsregierung: Flüchtlings- und Integrationsberater in jedem Rathaus – inklusive Kostenübernahme. An das Landratsamt gerichtet: Eingangsbestätigungen für Anträge, Erteilen von Zwischenbescheiden, Geflüchtete verständlich über ihre Möglichkeiten informieren. Und zu guter Letzt an alle: "Eure Nachbarn aus dem Ausland – Sie freuen sich."