Dillingen

17:30 Uhr

Die Dillinger Waffelfabrik feiert ihren 75. Geburtstag

Plus Die Feinbäckerei Wetzel beliefert mit ihrer Oblaten– und Waffelproduktion ganz Süddeutschland. Mit einem Waffeleisen fing nach dem Krieg alles an.

Von Günter Stauch, Günter Stauch, Berthold Veh

Könnte die Zeit zwischen dem 6. und 14. Oktober die süßeste Phase des Jahres in Dillingen werden? Die Chance besteht, denn an diesen Tagen findet eine Aktionswoche mit Sonderangeboten der Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik Wetzel statt. Die Festtage für Waffelfeinschmecker wie Naschkatzen stehen im Rahmen des 75. Firmenjubiläums an, denn so lange schon gibt es die leckeren Produkte aus dem Hause Wetzel.

Im Mittelpunkt: die kreisrunde, knusprige Oblate mit ihrer typischen Brunnen-Prägung und der goldgelben Farbe. Die feine Gebäckspezialität besteht im Fall der „Original“-Version aus zwei hauchdünnen Oblaten, die mit Zucker, ausgelassener Butter, gerösteten Haselnüssen und Mandeln gefüllt und dann nochmals gebacken wurden. Dadurch erhalten sie ihr unvergleichliches Aroma. Und eignen sich damit hervorragend als Dessert zum Kaffee, als Eisgebäck oder einfach nur zum Genießen.

