Die Dillinger Wasserwacht benötigt Neuzugänge

Zu wenig Nachwuchs stellt die Wasserwacht-Ortsgruppe Dillingen vor Probleme. Geplant sind Erweiterungen am Vereinsheim und Aktionen.

Nach einführenden Worten der Leiterin der Ortsgruppe, Nina Sand, präsentierte bei der Jahreshauptversammlung der Wasserwacht-Ortsgruppe Dillingen der technische Leiter Thomas Seher die aktuellen Zahlen des Jahres 2023. Auffällig war hierbei der Rückgang der geleisteten Stunden, die jedoch immer noch bemerkenswert seien.

So leisteten die Mitglieder der Ortsgruppe allein im Eichwaldbad in Dillingen 1701 Stunden ehrenamtlichen Dienst an 41 Tagen – ein Engagement, durch das die Stadt Dillingen das Freibad im gewohnten Umfang betreiben kann. Zu den Wachdiensten in Dillingen kommen überörtliche Dienste wie am Ammersee oder an der Ostsee, wo die Einsatzkräfte rund 800 Stunden leisteten. Bei der Unterstützung anderer Ortsgruppen werden Erfahrung in anderen Bereichen gesammelt. Insbesondere der Einsatz an der Ostsee ist eine besondere Herausforderung für die Aktiven. Darüber hinaus stellt die Ortsgruppe Personal für die SEG (Schnelleinsatzgruppe) Wasserrettung in Dillingen. Hier wurden bereits bis Anfang Oktober rund 900 Stunden bei Einsätzen, Übungen, Ausbildungen und geplanten Diensten geleistet. Ein Einsatz, der besonders in Erinnerung geblieben sein dürfte, fand am Auwaldsee in Lauingen statt, als ein 25-Jähriger ertrunken war und nur noch tot geborgen werden konnte.

Die Wasserwacht bietet Trainings und Schwimmkurse

Thomas Seher betonte zudem das große Engagement im Bereich der Jugendarbeit. Hier leisteten die Mitglieder unzählige Stunden wie beispielsweise bei Gruppenstunden und im Training, an dem wöchentlich rund 60 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Besonders engagiert sind die Mitglieder der Ortsgruppe bei Schwimmkursen. Hier werden bis Ende des Jahres über 80 Kinder das Schwimmen gelernt haben, die Ortsgruppe leistet gerade auch hier einen enorm wichtigen Beitrag zur Sicherheit am und im Wasser und vor allem um Badeunfällen vorzubeugen.

Auch den Wachdienst im Eichwaldbad thematisierten die technischen Leiter. Wie auch in anderen Vereinen und Organisationen sei das Thema Nachwuchs ein immer größer werdendes Problem. So werde es immer schwieriger, die Schichten an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr zu besetzen. Hier wurden zusammen mehrere Punkte erarbeitet, wie diesem Problem in Zukunft begegnet werden kann. So soll bereits die nächste Wachsaison ab Mai 2024 in etwas veränderter Form als bisher stattfinden.

Für regen Austausch sorgte auch der Tagesordnungspunkt der Neuwahlen Ende 2024. Nach bereits drei Jahren im Amt informierte die amtierende Ortsgruppenleitung über den geplanten Zeitpunkt der Wahl sowie die zu besetzenden Positionen. Seher bat die Mitglieder, sich bereits jetzt Gedanken zu machen, wer für welche Position geeignet wäre. Zum Abschluss der Berichte der Ortsgruppenleitung wurden Wünsche und Anregungen der Mitglieder thematisiert. So werden beispielsweise in naher Zukunft Erneuerungen im Vereinsheim und verschiedene Aktionen geplant. Im Anschluss folgte ein gemütliches Beisammensein. (AZ)