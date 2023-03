Dillingen

06:30 Uhr

Die Dillingerin Erika Schweizer ist "mit dem Kneipp-Virus infiziert"

Im Storchengang in der Donaualtheimer Naturkneippanlage: Die Dillingerin Erika Schweizer ist Vorsitzende des Kneipp-Landesverbands Bayern.

Plus Jeder könne mit einfachen Mitteln etwas für die Gesundheit tun, sagt die Kneipp-Landesvorsitzende Erika Schweizer. Sie erklärt, warum die Kneipp-Lehre aktueller denn je ist.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

"Ist die Egau nicht zu kalt?" Diese Frage darf man Erika Schweizer eigentlich nicht stellen. Denn die Dillingerin ist an diesem Montag bereits morgens in ein "Maurerschäffle" gestiegen, um dort ihre Kneipp-Anwendung zu machen. Und dieses Wasser ist mit vielleicht drei Grad viel kälter als das der Egau, stellt Schweizer fest und umkreist im Storchengang den Handlauf in der Donaualtheimer Naturkneippanlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen