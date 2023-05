Dillingen

19:00 Uhr

Die erste Dillinger Chorwoche spektakulär beendet

Plus Beim Abschlusskonzert in der Studienkirche überzeugen nachhaltig ein Frauen-, Männer-, Kammer- und Popchor mit den in vier Tagen erarbeiteten Chorsätzen.

Von Gernot Walter

Der Chorverband im Kreis Dillingen wollte mit seiner Chorwoche beispielhaft in Erscheinung treten. Das hat er mit seinem Abschlusskonzert in der Dillinger Studienkirche bestens erreicht. Dies brachte mit anerkennenden Worten der geschäftsführende Präsident des Chorverbandes Schwaben, Jürgen Schwarz, zum Ausdruck. Franz Lingel vom Kreischorverband attestierte den Verantwortlichen großes Engagement in der Vorbereitung und den Mitwirkenden intensiven sängerischen Einsatz. Es war die Breite der gestaltenden Chöre, die erfreute.

Der Frauenchor mit zwanzig Stimmen setzte erste Akzente. Bernhard van Almsick, seit 2022 Leiter der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf, ist ein akribischer Klangschöpfer. Ihn faszinieren kreative pädagogischen Prozesse, mit denen aus Tönen und Klängen wahre Musik entsteht. Aus der Zweistimmigkeit des "Agnus Dei" (Cécile Chaminade) mit Orgelbegleitung von der Empore aus, folgte im Altarraum ein dreistimmiges "Da pacem" (Charles Gounod). In beiden Chorsätzen stand die Klangreinheit im Vordergrund. Das "Gloria" (Gunnar Petterson) lebte von den temporeichen Gegensätzen mit einer trefflichen Vorsängerin und Rhythmusinstrumenten, und in "Swansongs" (Bob Chillcott) stachen Tempowechsel hervor, bauten sich neben einem Summchor Pianoforte Schattierungen des inzwischen vierstimmigen Ensembles auf. Mit klarer Gestik formte van Almsick das musikalische Geschehen. Als Höhepunkt geriet der dritte Teil der "Quattro pezzi sacra" (Giuseppe Verdi). Gemeinsam mit den Frauen des Kammerchores (über 50 Sängerinnen) wurde der Lobpreis Mariens zum Triumph des Göttlichen.

