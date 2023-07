Dillingen

18:03 Uhr

Die erste Dillinger Quizmeisterschaft gewinnt eine Frau

Plus Die Münchnerin Karin Brandstätter kann in Dillingen die meisten Fragen in der schnellsten Zeit beantworten. Ein Bona-Lehrer hat es auch aufs Treppchen geschafft.

Von Horst von Weitershausen

Nach über sechs Stunden war die erste Dillinger Quizmeisterschaft entschieden. Mit großem Punkteabstand konnte Organisator Christoph Paninka die Softwareentwicklerin Karin Brandstätter aus München zur Dillinger Quizkönigin ausrufen. Den zweiten Platz belegte Webentwickler Alexander Künzl aus Nürnberg, Dritter wurde Stephan Bachter, Lehrer am Johann Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen. Für den Lokalmatador eine tolle Leistung, war er doch „Quizneuling“.

Die Sieger Brandstätter und Künzl sind seit Jahren bei Quizmeisterschaften in ganz Deutschland mit dabei. Insgesamt 15 Frauen und 17 Männer im Alter zwischen 16 und 74 Jahren hatten sich in Dillingen den Fragen von Paninka gestellt. Die häufigsten Berufsgruppen verteilten sich auf Softwareentwickler, Lehrer, Studenten und Ruheständler.

