Die erste offizielle Sitzung mit dem neuen Dillinger Landrat

Markus Müller ist im Amt und leitet direkt den Dillinger Jugendhilfeausschuss. Das sind die Themen, und so hat sich der Nachfolger von Leo Schrell geschlagen.

Am Ende der Sitzung des Jugendhilfeausschusses stellt Landrat Markus Müller am Montagvormittag klar: „Ich bin dankbar für die Diskussion, das zeigt die Herausforderungen.“ Viele Maßnahmen konnten auf den Weg gebracht werden, er selbst habe viele Arbeitsaufträge mitgenommen. Dankbar sei er allen, die für die Kinder nach Lösungen suchen; und denen, welche die Arbeit vor Ort vollziehen. Als er sagt, dass es eine besondere Sitzung gewesen sei, bezieht er sich aber nicht darauf, dass es seine erste war.

Markus Müller leitet die Sitzung souverän, zeigt sich gut vorbereitet. Da es wichtig gewesen sei, die Sitzung durchzuziehen und die Beschlüsse zu fassen, liefert der erkrankte Fachbereichsleiter des Amts für Kinder, Jugend und Familie Tino Cours seine Berichte per Videokonferenz ab.

Mehr Sozialarbeit in den Schulen im Landkreis Dillingen

Gut angenommen wird an den Schulen die Jugendsozialarbeit. Thema sind Schulverweigerungen, Prüfungsangst, nicht ausgeführte Hausaufgaben. Die Schulleitung der Anton-Rauch-Realschule Wertingen hat deshalb beantragt, die Stundenzahl von neun auf 25 bis 30 Stunden zu erhöhen. Die Einzelfallunterstützung soll mit Gruppenangeboten ergänzt werden. Da – bei allen drei Schulen, die Thema waren – keine Förderung in Sicht ist, bedeutet das für den Landkreis ab September Mehrkosten von rund 13.000 Euro im Jahr 2022, die Gesamtkosten liegen bei rund 29.000 Euro.

Zwölf statt zehn Wochenstunden braucht die Ulrich-von-Thürheim-Grundschule in Buttenwiesen. Ein Thema: „Der Sprung von der vierten in die fünfte Klasse ist für viele Kinder eine wahnsinnige Herausforderung.“ Stichwort: Übertritt ins Gymnasium, die Kinder nehmen den Druck auf. Der Landkreis bezuschusst die Kosten der Gemeinde Buttenwiesen mit zehn Prozent, im laufenden Haushaltsjahr mit rund 5200 Euro. Wegen schulischer und familiärer Probleme der Kinder soll auch in der Grund- und Mittelschule am Aschberg in Weisingen die Stundenzahl erhöht werden, von 17 auf 24 Wochenstunden. Der Landkreis unterstützt die Gemeinde Holzheim im Jahr 2022 mit 9400 Euro, Mehrkosten von rund 2800 Euro.

42 Mal musste das Jugendamt Dillingen einschreiten

Im Geschäftsbericht 2021 des Amts für Kinder, Jugend und Familie sprach Cours unter anderem davon, dass 112 Meldungen über mögliche Kindeswohlgefährdungen bei 189 Kindern oder Jugendlichen eingingen. Gegenüber dem Vorjahr (165 Meldungen – 258 Kinder/Jugendliche) ging die Zahl zurück. Bei 42 musste das Amt tatsächlich einschreiten. „Die Anzahl der betroffenen Kleinkinder und Säuglinge ist zwar zum Vorjahr gesunken, jedoch im Verhältnis zu den Jugendlichen weiterhin hoch“, erklärte Cours. Dass sie deutschlandweite Anfragen habe, Kleinkinder aufzunehmen, meinte dazu Schwester Maria Elisabeth Marschalek, Leiterin des Kinderheims in Gundelfingen. Die Einrichtungen gingen am Limit, hätten dramatischen Personalmangel. „Angesichts der Gefährdung von Kleinstkindern, ohne dass es ausreichend Möglichkeiten gibt, sie aufzunehmen, ist Katastrophenalarm angesagt. Glücklicherweise können wir das im Landkreis auffangen.“ Angesichts der Bemühungen, Elternrechte zu stärken, was die Situation umso schwieriger mache, meinte sie: „Ich kenne keinen Fall, wo das Jugendamt Kinder nicht zurückgeführt hat, wenn die Voraussetzungen gut sind.“

Birgit Erdle verwies auf den Kurs des Kinderschutzbundes „Starke Eltern – starke Kinder“ und meinte, dass es wie beim Autofahren auch bei der Kindererziehung selbstverständlich werden solle, dass es eine Ausbildung gebe.

Böse folgt auf Borggreve

Thema ist auch die Schulbegleitung für seelisch behinderte Kinder. Hier müssten sich sämtliche Träger an einen Tisch setzen, um einen Rahmen für den Landkreis zu schaffen, meinte Cours. Bei der Jugendhilfe wird der Kreis rund 823.000 Euro mehr ausgeben, eine Steigerung von neun Prozent gegenüber den Planungen. Nach einer ausgiebigen Diskussion meinte Schwester Maria: „Wir leben in einer ganz schwierigen Zeit und sind vielleicht am Ende froh, wenn wir mit Geld überhaupt etwas erreichen können.“

Neues Mitglied im Unterausschuss Jugendhilfeplanung ist nun Alexander Böse, als Nachfolger von Stephan Borggreve. Da Böse jahrelang im Amt tätig gewesen sei und die Entwicklung miterlebt habe, könne er diese gewinnbringend einsetzen. Nachfolger von Kurt Nießner ist Bernd Udo Rochna. Da die St.-Gregor-Jugendhilfe kein Teil des Jugendausschusses ist, konnte Robert Keiß nicht Nießners Nachfolger werden. Auf Anregung von Tobias Kolb wird nun geprüft, ob ein Vertreter der langjährig engagiert mitarbeitenden St.-Gregor-Jugendhilfe zusätzlich in den Ausschuss berufen werden kann.

Am Ende betonte Landrat Müller: „Wir müssen an den Themen dranbleiben, das hat die Sitzung gezeigt.“ Und er meinte: „Ich bin beeindruckt von den Fachschilderungen, die machen nachdenklich.“