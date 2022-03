Die Fachakademie in Dillingen hat eine neue Leitung

Werner Eitle geht in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist in Dillingen keine Unbekannte.

Nach zwölf Jahren nimmt auf dem Chefsessel der St.-Bonaventura-Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen eine neue Schulleitung Platz. Auf die Ära von Werner Eitle, der seinen wohlverdienten Ruhestand antritt, folgt ab 1. August 2022 mit Tanja Barfüßer eine Nachfolgerin, welche die Schule bestens kennt.

Eine Ausbildung als Erzieherin in Günzburg

Barfüßer unterrichtet seit 2006 das Fach Praxis- und Methodenlehre mit Gesprächsführung an der Fachakademie und ist Lehrkraft in den Seminarveranstaltungen im Berufspraktikum sowie Praxislehrkraft. Die in Ichenhausen geborene 49-jährige Pädagogin machte zunächst eine Ausbildung zur Erzieherin und arbeitete im Kindergarten St. Martin Günzburg.

Anschließend begann sie an der Fachhochschule Nürnberg ihr Studium der „Sozialen Arbeit“, das sie im Januar 2002 als diplomierte Sozialpädagogin abschloss. Während ihrer Tätigkeit in der Fachstelle Sozialdienst des Landratsamts Günzburg war sie als Bezirkssozialarbeiterin beschäftigt und sammelte als Leiterin des Teams Nord bereits Führungserfahrung.

Der Wechsel ins Schulwerk und der Dienstbeginn an der Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen im September 2006 war die bewusste Entscheidung, als unterrichtende Sozialpädagogin arbeiten zu wollen. Durch ihre Praxiserfahrung ist der Unterricht von Tanja Barfüßer laut Pressemitteilung in besonderer Weise bereichernd für die Studierenden, weil sie genau weiß und vermitteln kann, welche Anforderungen in der Praxis auf die Berufseinsteiger zukommen.

Das Schulwerk der Diözese Augsburg

Seit dem Schuljahr 2010/2011 übernimmt sie als stellvertretende Schulleitung Führungsverantwortung an der Fachakademie. Dabei habe sie sich als verantwortungsbewusste, fachlich und pädagogisch qualifizierte Leitungspersönlichkeit bewährt, die gerade in Krisenzeiten dem Kollegium durch klare Anweisungen Sicherheit und Struktur gibt. Der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, kennt die neue Schulleiterin gut: „Mit Tanja Barfüßer ist die Fachakademie in sehr guten Händen. Sie lebt das Schulwerks-Leitbild ‚Vom Vorrang des Menschen‘ persönlich vor und bringt bereits eine langjährige Leitungserfahrung mit.“

Barfüßer geht ihre neue Aufgabe mit großer Motivation und einer Portion Demut an. „Ich möchte die St.-Bonaventura-Fachakademie gerne auf der Basis des Leitbilds und örtlicher Traditionen weiterentwickeln und gut in die Zukunft führen“, skizziert sie ihr Vorhaben und fügt an, „insbesondere bei der Schulentwicklung, der Digitalisierung und dem sich verändernden Berufsbild der Erzieherin beziehungsweise des Erziehers gibt es große Entwicklungschancen.“ (pm)