Die Fragen der Leser an die Dillinger Landratskandidaten

Plus Bei der Podiumsdiskussion im Dillinger Stadtsaal wurden auch Leserfragen vorgestellt. Die Antworten der drei Landratskandidaten gehen teils weit auseinander.

Social Media, Infrastruktur, Umwelt, St.- Ulrichs-Preis. Die Fragen unserer Leserinnen und Leser waren vielfältig. Ebenso die Antworten der drei Landratskandidaten Christoph Mettel (CSU), Markus Müller (FW) und Christoph Maier (AfD) am Dienstagabend im Dillinger Stadtsaal.