Die größte transportable Pfeifenorgel der Welt ist jetzt in Dillingen

Nach ihrer Reise von Treviglio nach Dillingen wird die Wander-Orgel für das Klassik-Highlight der Landkreis-Kulturtage am Stadtsaal abgeladen.

Jetzt ist sie in Dillingen: Eigentümer Paolo Oregi, Spediteur Thomas Bernd und weitere Helfer haben am Freitagvormittag die Wanderer-Orgel nach ihrer rund 500 Kilometer langen Reise vom norditalienischen Treviglio ins Schwäbische Rom am Stadtsaal ausgeladen. Norbert Bender (Orgelbau Sandtner) stimmt am Nachmittag nach dem Aufbau das Instrument mit seinen 1200 Pfeifen und 42 Registern.

"Die Orgel ist in Dillingen erstmals bei einem Konzert in Deutschland zu hören"

Es ist die größte transportable Pfeifenorgel der Welt, sagt der Vorsitzende des Vereins DLG – Kultur und Wir, Heinz Gerhards. "Bei den Dillinger Landkreis-Kulturtagen wird sie erstmals in Deutschland bei einem Konzert zu hören sein", freut sich Gerhards. Fast 300 Karten sind für das Klassik-Highlight der Landkreis-Kulturtage am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal verkauft. Etwa 100 Karten gebe es noch an der Abendkasse, informiert DLG-Kultur-und-Wir-Geschäftsführerin Lydia Edin.

Der Aufbau der Wanderer-Orgel für das Konzert am Samstagabend im Dillinger Stadtsaal läuft: (von links) Lydia Edin, Heinz Gerhards, Organist Axel Flierl und Eigentümer Paolo Oregi. Foto: Berthold Veh

Das Event richtet der Verein zusammen mit dem Kulturring Dillingen, dem Verein Dillinger Basilikakonzerte und der Europäischen St.-Ulrichs-Stiftung aus. Paolo Oregi ist selbst Konzertorganist, er gibt Konzerte in ganz Europa. "Ich bin immer gespannt, wie die Wanderer-Orgel klingt, wenn ein Kollege sie spielt", sagt der Mann aus Treviglio, in dem auch der Same-Deutz-Fahr-Konzern seinen Sitz hat.

Axel Flierl und das Prager Symphonieorchester spielen

Die Wanderer-Orgel spielt am Samstag der Dillinger Basilika-Organist Axel Flierl. Auf der Bühne begleitet ihn das Prager Symphonieorchester mit 50 Vollblut-Musikerinnen und Musikern. Nach Félix-Alexandre Guilmants Symphonie Nr. 1 d-Moll op. 42 werden das Werk Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 für Orgel solo von Johann Sebastian Bach und die Symphonie Nr. 3 c-Moll op. 78 von Camille Saint-Saëns erklingen. Einlass in den Stadtsaal – die Karte kostet 25 Euro – ist um 18 Uhr.

