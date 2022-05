Die Hoffnungen ruhen auf der neuen Pflegeschule in Wertingen

Plus Am Wertinger Krankenhaus wird eine neue Pflegeschule gebaut. Löst sie das Problem des Pflegenotstands im Landkreis Dillingen?

Seit einem Jahr gibt es den Pflegestützpunkt im Kreis Dillingen. In Höchstädt können sich Menschen unabhängig und kostenfrei zu allen Themen rund um Krankheit, Unterstützung oder Erstattungen Hilfe holen. Ein Problem, das wurde jetzt im Sozialausschuss des Landkreises deutlich, spüren die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes deutlich: den Fachkräftemangel.