Die „KEG“ ehrt langjährige Mitglieder

Die katholische Erzieher-Gemeinschaft (KEG) im Kreisverband Dillingen hielt im „Chili“ ihre jährliche Mitgliederversammlung ab. Die Vorsitzende Cornelia Gärtner begrüßte dazu zahlreiche Gäste und freute sich besonders über den Besuch der Bezirksvorsitzenden Margit Baufeld. Cornelia Gärtner informierte über die Mitgliederzahlen, über verschiedene Veranstaltungen zur Lehrergesundheit, sowie über Fortbildungen und weitere Aktivitäten der KEG. Nach einer Stärkung am kalten Buffet ehrten Georg Brenner, Ruth Seybold, Huberth Schwarzer und Cornelia Gärtner langjährige Mitglieder (sieben für 25 Jahre, drei für 30 Jahre, sechs für 30 Jahre, vier für 40 Jahre, zwei für 45 Jahre, drei für 50 Jahre und eine Person für 60 Jahre Mitgliedschaft).

