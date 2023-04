Dillingen

18:00 Uhr

Die neue Direktorin am Dillinger Amtsgericht kommt aus Lauingen

Plus Andrea Eisenbarth wechselt von der Staatsanwaltschaft zum Dillinger Amtsgericht. Wie sie zu der Entscheidung kam und warum in Dillingen nicht nur die Angeklagten zitterten.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Gerichte haben es an sich, dass sie in einem Ort nicht die beliebteste Anlaufstelle sind. Ähnlich wie das Finanzamt, der heruntergekommene Bahnhof oder die Poststelle, bei der man immer mindestens eine halbe Stunde anstehen muss, bis man in Sichtweite des Schalters vorrückt. Die Beliebtheit spiegelt sich dann meist in uncharmanten Online-Bewertungen wider. Wie ihre neue Wirkungsstätte in den Online-Bewertungen wegkommt, das hat die neue Amtsgerichtsdirektorin vorher nicht geprüft. Darauf angesprochen, was sie von den 1,8 von fünf Sternen hält, springt Andrea Eisenbarth kurzerhand auf. "Das muss ich jetzt direkt mal genauer ansehen!"

Dass Eisenbarth einen Sinn für Humor und Ironie hat, merkt man nicht nur daran. "Ich hoffe, dass ich das Gericht gut führen kann und wir in den Bewertungen nicht noch schlechter werden", scherzt sie. "Aber im Ernst: Auf die Bewertungen gebe ich jetzt nicht so viel." Wer nicht mit seinem Urteil einverstanden sei, lasse sich schnell zu einer solchen Meinungsäußerung im Netz hinreißen. Das sei zu erwarten.

