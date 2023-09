Dillingen

vor 17 Min.

Die neue Direktorin des Dillinger Sailer-Gymnasiums sieht sich auch als Trainerin

Plus Beate Merkel zieht bei ihrer Aufgabe Parallelen zur Welt des Fußballs. Was ihr an der Schule in Dillingen besonders wichtig ist.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Beate Merkel scheint schnell an ihrer neuen Schule angekommen zu sein. Die Direktorin des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums spricht mit Begeisterung über ihre Kollegen und Kolleginnen, die sie in den ersten Wochen kennengelernt hat. "Ich bin hier sehr wohlwollend aufgenommen worden, das tut richtig gut", sagt Merkel. Die frühere Schulleiterin des Maristenkollegs in Mindelheim hat das Unterallgäu nach nur zwei Jahren verlassen. Sie habe sich mehr in Richtung Nordschwaben orientieren wollen, erläutert die gebürtige Augsburgerin, die jetzt in Steppach lebt. Der Grund: Die Sailer-Direktorin kümmert sich um ihren 91-jährigen Vater. Zudem lebt eine ihrer beiden Töchter mit ihrem Enkelkind ebenfalls in Augsburg.

Mit dem Wechsel nach Dillingen sind für Beate Merkel Emotionen verbunden. "Für mich schließt sich ein Kreis", sagt die Schulleiterin. Merkels Oma stammte von einem Hof in Holzheim. "Ich hatte eine enge Verbindung zu ihr, und meine Großmutter wäre jetzt unglaublich stolz, wenn sie sehen könnte, dass ihre Enkelin hier Schulleiterin ist", sagt Merkel. Sie habe hier im Landkreis Dillingen Heimatgefühle.

