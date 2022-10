Die Piccadilly´s bringen Dillinger Kinobesucher zum Singen

Chöre hatten zuletzt mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Im Filmcenter in Dillingen läuft nun ein besonderer Film, der Begeisterung für den Chorgesang wecken will.

Mit "Unsere Herzen – Ein Klang" läuft im Filmcenter Dillingen ein besonderer Film, und das nur an einem Abend. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit, denn nach dem Film wird der Chor Piccadilly's aus Dillingen mit drei Liedern auftreten. Die Aktion dient aber nicht nur zur Unterhaltung, sondern soll auf ein Problem aufmerksam machen, das Chöre bereits seit geraumer Zeit beschäftigt.

Viele Chöre leiden an einem Mitgliederschwund

"Durch Corona ist die Chorarbeit in den letzten Jahren stark erschwert worden", erklärt Elli Behrens-Wagner, Vorsitzende der Piccadilly's. Bereits zuvor habe sich die Alterspyramide verändert, viele Chöre leiden an einem Mitgliederschwund. Aus diesem Problem heraus entstand der Film "Unsere Herzen – Ein Klang", der nun durch Livegesang im Kino abgerundet wird. Die Piccadilly's kommen in dem Film zwar selbst nicht vor, aber sie haben die Initiative des Filmverleihs Neue Visionen zusammen mit dem Deutschen Chorverband sowie der Arbeitsgemeinschaft Freier Chorverbände (AGFC) zur bundesweiten Mitsing-Aktion "Bringen Sie die Kinos zum Singen" gemeinsam mit dem Filmcenter Dillingen aufgegriffen.

Seit dem 22. September läuft "Unsere Herzen – Ein Klang" bereits bundesweit im Kino. Der Film begleitet zwei Chorleiterinnen und einen Chorleiter, wie sie aus einer Gruppe singbegeisterter Menschen, die teilweise unterschiedlicher nicht sein könnten, Chöre von mitreißender musikalischer Intensität entstehen lassen. Den beiden Filmemachern Torsten Striegnitz und Simone Dobmeier ist mit dem Film laut Pressemitteilung eine Symbiose aus Musik- und Dokumentarfilm gelungen, die einen lebensnahen Eindruck vom Gemeinschaftsgefühl schafft, was Singen im Chor bedeutet. Ihr Film finde die Menschlichkeit in der Kunst und die Magie in der Musik.

Der Chor freut sich auf viele Menschen, die ins Dillinger Kino kommen

Der Film wird am Mittwoch, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im Filmcenter Dillingen laufen, die Piccadilly's werden im Anschluss drei Lieder zum Besten geben. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Der Chor würde sich freuen, möglichst viele Menschen, Interessierte sowie Musikliebhaberinnen und -liebhaber zu einem besonderen Abend mit der Möglichkeit zum Kennenlernen und Erleben von Chorgesang begrüßen zu dürfen. Denn, so Behrens-Wagner, viele fragten sich: "Wie funktioniert Chorarbeit eigentlich?" Das wolle man an diesem Abend darstellen. (mit AZ)