Die Polizei kontrolliert in Dillingen einen betrunkenen Autofahrer

Ein 55-Jähriger ist in Dillingen mit mehr als 0,6 Promille Auto gefahren. Der Mann hat keinen festen

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen hat am Dienstag gegen 0.45 Uhr in der Lauinger Straße in Dillingen einen 55-jährigen Autofahrer kontrolliert. Nachdem die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt hatten und bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von über 0,6 Promille ergeben hatte, untersagten sie ihm die Weiterfahrt.

Der 55-Jährige hat keinen festen Wohnsitz

Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Weil der 55-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ordnete die Polizei gegen den Mann zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung an. (AZ)