Die Polizei kontrolliert in Dillingen einen überladenen Kleinlaster

Die Polizei hat in Dillingen einen 42-jährigen Fahrer eines Kleinlasters ertappt, der sein Fahrzeug um 1,2 Tonnen überladen hatte.

Beamte der Polizeiinspektion Dillingen haben am Dienstag gegen 6.35 Uhr in der Donauwörther Straße in Dillingen einen 42-jährigen Fahrer eines Kleinlasters kontrolliert. Nachdem das Fahrzeug augenscheinlich überladen war, veranlassten die Beamten, dass der Kleinlaster gewogen wird.

Die Polizei leitet ein Bußgeldverfahren gegen den Mann ein

Dies ergab eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um 1220 Kilogramm und somit eine Überladung von über 40 Prozent. Die Polizisten ließen den 42-Jährigen nicht weiterfahren. Sie leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Mann ein. (AZ)