Ein Zusammenstoß und mehrere Fälle von Fahrerflucht im Kreis Dillingen

In Dillingen hat es am Mittwoch mehrere Vorfälle gegeben, bei denen Autos angefahren wurden. In Gundelfingen hat es gekracht.

In Gundelfingen ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 49-jähriger Toyota-Fahrer, der am späten Nachmittag auf der Peterswörther Straße stadtauswärts unterwegs war, nahm laut Polizei einem 51-jährigen VW-Fahrer am Einmündungsbereich zur Industriestraße die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Frau beschädigt in Dillingen Auto und fährt davon

Eine Zeugin konnte am Mittwoch beobachten, wie eine bisher unbekannte Autofahrerin gegen 10.15 Uhr einen grauen Ford Fiesta angefahren hatte, der auf einem Kundenparkplatz in der Otto-Brenner-Straße in Dillingen abgestellt war. Anschließend entfernte sich die Autofahrerin laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle und beging damit Fahrerflucht. Am Ford wurde das linke hintere Heck beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2000 Euro.

In Dillingen gibt es weitere Unfallfluchten

Am Mittwoch fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zwischen 9.30 und 10.45 Uhr gegen einen roten Opel Corsa, der auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Großen Allee in Dillingen geparkt war. Am Opel entstand ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Ein ebenfalls bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch zwischen 9.30 und 11.12 Uhr einen roten Hyundai mit Donau-Rieser Kennzeichen, der in einem Innenhof in der Königstraße abgestellt war und verursachte an diesem einen Sachschaden von ungefähr 400 Euro. Auch hier flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)